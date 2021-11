Stúpenci konšpiračných teórií QAnon mylne očakávali návrat Kennedyho

Washington 3. novembra (TASR) - Stovky stúpencov konšpiračných teórií QAnon sa v utorok zišli v centre texaského Dallasu vo viere, že sa tam opäť objaví John F. Kennedy mladší (JFK Jr.), ktorý zomrel v roku 1999 pri leteckej havárii. Správu priniesla agentúra AFP, podľa ktorej sa očakávaný návrat zo záhrobia napokon nekonal.



Podľa miestneho denníka The Dallas Morning News sa na námestí, kde bol 22. novembra 1963 zavraždený Johnov otec, vtedajší americký prezident John F. Kennedy, zišlo niekoľko stoviek prívržencov konšpiračných teórií.



Podľa falošných príspevkov na sociálnych sieťach a diskusných fórach sa mal JFK Jr. vynoriť z úkrytu presne o 12.29 h miestneho času. To malo mať za následok opätovné dosadenie exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Zosnulý syn zavraždeného Kennedyho sa však neobjavil.



JFK Jr. zomrel 16. júla 1999 vo veku 38 rokov spolu so svojou manželkou a švagrinou, keď s nimi letel v súkromnom lietadle na ostrov Martha's Vineyard v štáte Massachusetts. Niektorí zo stúpencov konšpiračných teórií však veria tomu, že svoju smrť len predstieral.



AFP pripomenula, že QAnon je "krajne pravicové temné online hnutie s anonymným lídrom". Jeho zástancovia napríklad nepodložene tvrdia, že Donald Trump bojuje proti svetovej elite pedofilných satanistov, riadiacich sieť obchodníkov s deťmi.



Niektorí stúpenci QAnon patrili medzi osoby, ktoré 6. januára vtrhli do amerického Kapitolu v snahe zastaviť potvrdenie volebného víťazstva demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách.