Štýlové leto v modeloch od s.Oliver

Bratislava 31. júla (OTS) - V ponuke s.Oliver nájdete modely v neutrálnych farbách, ale aj vo veselých odtieňoch, ktoré rozjasnia deň nielen vám, ale aj vášmu okoliu. Prémiová kolekcia Black Label sa nesie v jemných tónoch bielej a béžovej a okrem špičkového spracovania zaujme zaujímavými materiálmi, štruktúrami a detailmi. Pre mužov s.Oliver pripravil naozaj šťavnatú kolekciu plnú limetiek, ktorá rozžiari tmavé tóny a rozveselí každý outfit.V lete viac ako kedykoľvek predtým hrá pohodlie hlavnú úlohu. Doprajte si ho v ľanovej košeli s krátkym rukávom a voľnými nohavicami alebo s dlhými úpletovými čiernymi šatami. Ak chcete výraznejší pás, šaty môžete doplniť zapleteným opaskom v prírodných tónoch.Máte radi čierno-biele prúžky? Skúste v lete trochu experimentovať a nahraďte ich zebrovým vzorom. Šaty so zvieracou potlačou budú ideálne na pláž a bežné dni, zatiaľ čo ľahký kruhový šál oceníte, keď sa náhle ochladí.Na opálenej pokožke bude dobre vyzerať aj jemný béžový háčkovaný top bez rukávov. Ľanová košeľa s dlhým rukávom sa hodí do chladnejších dní alebo ako druhá vrstva, ktorú si prehodíte cez šaty alebo tielko, keď stúpnu teploty alebo naopak, keď sa večer pri západe slnka ochladí.Béžová kabelka je kompaktná, ale zmestí sa do nej všetko, čo potrebujete na popoludňajšiu prechádzku po meste alebo večer s priateľmi pri drinku.Zdá sa, že sladká ružová a modrá kolekcia akoby vypadla zo zmrzlinového stánku. Hravé farby môžete kombinovať s podobne veselými odtieňmi, ale môžete ich zmierniť bielymi alebo dokonca džínsovými kúskami. Napríklad kombinácia pruhovaného trička a džínsových šortiek je nadčasová a pristane každému.Romantické šaty s volánom a jemným vzorom sú vzdušné a budete sa v nich cítiť pohodlne aj v tých najteplejších dňoch, rovnako ako v ružovej blúzke s rovnakým dizajnom.Tielko je neodmysliteľnou súčasťou letného šatníka a je len na vás, či si vyberiete jemné háčkované alebo jednoduché bavlnené. Ak hľadáte pohodlné kúsky na voľný čas, mušelín je stávka na istotu.V prémiovej kolekcii s.Oliver Black Label si milovníci jednoduchosti nájdu niečo podľa svojich predstáv. Ak máte radi neutrálne tóny, namiesto farieb stavte na rafinované detaily, ktoré oživia váš vzhľad. Napríklad vyšívané zlaté kvetinové motívy nájdete na hnedej ľanovej košeli, na ľanových nohaviciach v rovnakom odtieni alebo na svetlom tope s krátkym rukávom.Dlhé biele košeľové šaty sú nevyhnutnosťou vášho letného šatníka, pretože ponúkajú variabilné možnosti nosenia. Môžete ich nosiť samostatne alebo rozopnuté cez nohavice. Šaty bez rukávov so zlatým prúžkom sú jemné a vhodné na slávnostnejšie príležitosti. Hľadajte tiež zaujímavé materiály – napríklad lesklý top s jemným plisovaním, ktorý je veľmi efektný, rovnako ako biela blúzka so štruktúrou a viazaním okolo krku.V pánskej kolekcii okrem tmavých odtieňov zohráva v lete hlavnú úlohu tiež svieža limetková farba a hravé motívy citrusov. Je len na vás, či si vyberiete polokošeľu, tielko, bavlnené tričko alebo košeľu, či siahnete po jednoduchej monochromatickej klasike, decentnej potlači alebo po bláznivom modeli s plnou potlačou. Užite si leto po svojom v outfite s.Oliver, ktorý bude pre vás príjemný a čo najpohodlnejší.