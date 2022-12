Šumivé vína a ich rozdiely

Klasifikácia Champagne podľa dozáže

Brut Nature: 0 – 3 g/l

Extra Brut: 0 – 6 g/l

Brut: 0 – 12 g/l

Extra Sec: 12 – 17 g/l

Sek.: 17 – 32 g/l

Demi-Sec: 32 – 50 g/l

Doux: 50+g/l

Bratislava 9. decembra (OTS) - Privítajte nový rok 2023, ktorý všetkým prinesie zdravie, šťastie a veľa vína. V skutočnosti neexistuje lepšia príležitosť ako novoročné oslavy na otvorenie fľaše šumivého vína. Bublinky idú ku koncu roka tak isto ako Valentín a čokoláda. Je to tradícia a očakávanie. Pomôžeme vám vybrať a zorientovať sa v ponuke šumivých vín.“ uvádza, someliérka WinePlanet.sk Prosecco je talianske šumivé víno číslo 1. Jeho hlavnými charakteristikami sú ovocné a kvetinové tóny a množstvo bubliniek. Prosecco sa vyrába iba z jednej odrody hrozna Glera. Vyrába sa v regiónoch Veneto a Friuli-Venezia Giulia a je to všestranné šumivé víno, ktoré si našlo svojich zákazníkov. Prechádza sekundárnou fermentáciou vo veľkej nádrži, metóda Charmat i preto je lacnejšie.dopĺňa someliérka WinePlanet.sk. Šampanské je jedným z najobľúbenejších šumivých vín na Nový rok. Nie všetky šumivé vína sú teda Champagne, ale všetky Champagne sú šumivé vína. Označuje sa týmto pojmom len vtedy, ak sa vyrába v regióne Champagne. Vyrába sa metódou Méthode Traditionnelle (klasická metóda), ktorá znamená druhú fermentáciu vína vo fľaši. Autentické Champagne z tohto regiónu chutí o niečo lahodnejšie a špeciálnejšie, pretože pochádza z takého výrazného a jedinečného miesta, takže je pre iné šumivé vína ťažké konkurovať.Crémant je francúzske šumivé víno, ktoré sa vyrába mimo vinohradníckej oblasti Champagne. Crémanty sa vyrábajú v ôsmych rôznych vinohradníckych oblastiach. Alsasko, Bordeaux, Bourgogne, Die, Jura, Limoux, Loire a Jura. Vzhľadom na rozsah terroiru a podnebia, ako aj rôzne odrody hrozna, táto kategória predstavuje širokú škálu štýlov.Someliérka WinePlanet.sk hovorí: „.“Someliér WinePlanet.sk odporúča Albert Bichot Crémant de Bourgogne, PURE Blanc de Blancs alebo Gérard Bertrand Ballerine ÉTOILE Crémant de Limoux Sekt sa vyrába v Nemecku, Rakúsku, v Čechách aj na Slovensku. Začiatkom 19. storočia veľa Nemcov cestovalo do Champagne, aby sa naučili techniku výroby šumivého vína. Niektorí zostali, aby založili slávne domy ako Krug, Piper-Heidsieck, Bollinger a Mumm. Iní priniesli tieto techniky šumivého vína naspäť do Nemecka, aby vyrobili nový štýl šumivého vína, ktorý sa čoskoro stal známym ako Sekt. Cava je šumivé víno, ktoré prináša na stôl chuť Stredomoria. Rovnako ako Champagne aj Cava sa vyrába tradičnou metódou a patrí k najoceňovanejšiemu šumivému vínu Španielska.,“ uzatvára