Superhit Dej mi víc své lásky skupiny Olympic oslavuje 55 rokov

Bratislava 1. novembra (TASR) – Jeden z prvých, ak nie prvý pôvodný hit československej bigbítovej éry Dej mi víc své lásky má neuveriteľných 55 rokov. Skupina Olympic ho nahrala v pražskom štúdiu Československého rozhlasu 1. novembra 1965.



Hudbu zložil gitarista a líder kapely Petr Janda, text napísal basový gitarista Pavel Chrastina. Janda Chrastinov text trocha upravil, jeden riadok slohy Nosit v létě zimní šálu vymenil za Sjet po zadku holou skálu. Prvýkrát ju zahrali na koncerte v Hořoviciach a museli ju viackrát opakovať.



„To je zvláštne, tá pesnička bola spontánna. Keď som si prečítal text a dal si to celé dohromady, tak mi bolo jasné, že to je začiatok nového Olympicu. Mali sme s Chrastinom strach, že to náš bubeník František Ringo Čech nebude chcieť hrať, pretože text neurobil on. Chodili sme okolo neho ako okolo horúcej kaše a stále sme sa mu to báli povedať. Ale celkom to prijal a odohral to, ani nás veľmi nenahneval. Hrali sme ju v Hořoviciach. Ľudia šaleli, úplne šaleli, museli sme ju niekoľkokrát pridávať. Dnes sa už vôbec nepridáva. Ale predtým, ešte v 60. rokoch, keď sa pesnička páčila, tak si ju ľudia vytlieskali a chceli ju ešte raz. Nepamätám si už, že by si publikum nechalo pesničku zahrať po druhý raz,“ povedal pre TASR Petr Janda.



Olympic odohrali svoj prvý koncert 11. novembra 1963, bol v pražskom divadle Semafor pri premiére predstavenia Karla Mareša Ondráš a big beat, kde účinkovali ako sprievodná skupina, sprevádzali Pavla Bobka, Yvonne Přenosilovú, Josefa Laufera a ďalších spevákov. Prvé nahrávky z marca 1964 boli cover verziami amerických hitov, Sweet Little Sixteen Chucka Berryho či Oh Boy Buddy Hollyho spieval Pavel Bobek, hral Olympic. Speváci sa postupne rozišli na sólovú dráhu a Olympic prichádza s prvými autorskými piesňami, čo bol aj hit Dej mi víc své lásky.