Video: Súťaž CanSat stredoškolákov zoznámi s vesmírnymi technológiami

Partizánske 10. mája (TASR) - Vlastné satelity s napájaním, senzorom a komunikačným systémom vytvorili v rámci súťaže CanSat študenti stredných škôl (SŠ). Počas finále vo štvrtok (9. 5.) na letisku v partizánskej mestskej časti Malé Bielice svoje výtvory vyniesli do výšky a vykonali s nimi vedecký experiment.



"Súťaž CanSat sa organizuje po celej Európe v koordinácii Európskou vesmírnou agentúrou. Jej cieľom je priviesť tímy mladých stredoškolských študentov bližšie k vesmírnym technológiám," načrtol riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta.



Študenti majú podľa neho možnosť skonštruovať si tzv. CanSat. Ide o malý satelit, ktorý je vynesený do kilometrovej výšky a následne realizuje svoju misiu. Tá pozostáva z rôznych meraní, komunikácie s pozemnou stanicou. S dátami, ktoré tím získa, má prísť so zaujímavým novým riešením, čo by sa s nimi dalo robiť.



Líder tímu zo Strednej školy elektrotechnickej Karola Adlera v Bratislave Michal Kostrhun opísal, že študenti vytvorili malý satelit, ktorý získaval dáta o ovzduší, ako je teplota, vlhkosť, tlak, pričom CanSat jeho tím navrhol na detekciu a monitorovanie požiarov na zemi. "Navrhnúť CanSat nám trvalo približne mesiac aktívnej roboty, pracovali sme na tom viacerí. Ja som programátor, v tíme máme aj elektrotechnikov, 3D dizajnérov, modelárov a PR človeka, ktorý nám riešil sponzoring," doplnil.



Brichta označil súťaž za pomerne náročnú. "Tímy musia jednak precízne túto misiu pripraviť, aby všetko fungovalo tak, ako má. Zároveň musia pripraviť aj množstvo náročnej sprievodnej dokumentácie, ktorá ukáže, ako postupovali, riešili problém. Tak, ako to už je v reálnom vesmírnom priemysle," priblížil.



Na súťaži CanSat sa zúčastnilo 14 tímov z celého Slovenska. Brichta ozrejmil, že v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami ide o vysoké číslo. "CanSat sa na Slovensku organizuje po prvý raz ako národná súťaž. Snažili sme sa dať možnosť zúčastniť sa čo najväčšiemu počtu tímov, preto sme do finále pustili každý tím, ktorý splnil základné podmienky. Dokopy sme mali zaregistrovaných 18 tímov," doplnil šéf priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie. Ide podľa neho o jednoznačnú odpoveď na otázku, či majú takéto aktivity zmysel a je záujem organizovať ich aj ďalšie roky.