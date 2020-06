Súťaž plagátov sa bude venovať situácii utečencov počas pandémie

Bratislava 8. júna (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa utečencov (20. júna) Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje otvorenú výzvu na návrh plagátov, ktoré budú reagovať na aktuálnu situáciu v súvislosti s migráciou a obmedzením pohybu. TASR o tom informovali zo Slovenského centra dizajnu (SCD).



"V čase pandémie, keď krajiny uzavreli svoje hranice a pohyb ľudí sa zastavil, nie je pre všetkých možné zostať doma, praktizovať sociálny dištanc či pravidelne si umývať ruky. Pandémia nového koronavírusu nás izolovala, ale ponúka nám možnosť prejaviť záujem a solidaritu s druhými," uvádzajú zástupcovia nadácie. Téma migrácie a ľudí na úteku podľa nich rozdeľuje spoločnosť, čo môže byť spôsobené strachom ľudí z neznámeho.



"Kam by ste migrovali, ak by ste mohli, a kam by ste ušli, ak by ste museli opustiť svoj domov? A myslíte si, že by vás hostiteľská krajina privítala? Je pohyb možný pre všetkých rovnako? Na aké limity naráža naša solidarita?" to sú otázky, ktoré kladie nadácia. Súťažou chce otvoriť aj témy, či sa pandémia dotýka všetkých rovnako, či majú ľudia ešte väčší strach z neznámeho alebo či hlas zraniteľných skupín dostatočne počuť. "Ako reagujete na výroky 'nie som rasista, ale..' či 'tak si ich zober domov...'?" dopĺňa nadácia ďalšie z otázok, ktorými sa budú záujemcovia zaoberať.



Informácie o súťaži sa nachádzajú na webovej stránke www.fjuzn.sk aj na sociálnej sieti. Odborná porota vyberie troch víťazov, ktorí si odnesú finančné ceny. Práce treba zaslať do 15. júna.