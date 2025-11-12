< sekcia Magazín
Svätopluk je energický
Svätoplukovia sa nám môžu javiť ako vášniví, ale aj ako flegmatici. Nevieme, ako sa zachovajú, ktorým smerom vyrazia. Títo muži majú raz chladnokrvné, inokedy emotívne, miestami až prudké správanie.
Bratislava 12. novembra (TASR) - Mužské meno Svätopluk má slovanský pôvod a jeho význam je "silný v plukoch", "veľký medzi bojovníkmi". Nositeľov tohto krstného mena oslovujeme Sväťo, Sväťko. Meniny majú 12. novembra.
Sú v prvom rade energickí. Veľmi skoro zistia, kto sú a čo chcú robiť. Orientujú sa na povolania, v ktorých sa dostanú do kontaktov s ľuďmi, kde musia bojovať. Sú z nich rozumní sudcovia, poprední priemyselníci, či úspešní lekári, dosahujúci vďaka intuícii pri určovaní diagnózy znamenité výsledky.
Nositelia tohto mena patria medzi citlivé bytosti. Pozorne si všímajú správanie iných. Svätoplukovia sú tými mužmi, ktorých druhí počúvajú a uznávajú.
Sú životaschopní. Zo zdravotného pohľadu môžu mať problémy s lymfatickými uzlinami a žalúdkom.
Ovplyvňujú ich planéty Mars a Pluto. Ich šťastné farby sú ružová a tmavomodrá. Ochranné rastliny estragón a palina dračia, ochranné kamene achát a topás.
