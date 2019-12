SMUTNÁ SPRÁVA: Po boji s rakovinou zomrela speváčka skupiny Roxette

Štokholm 10. decembra (TASR) - Vo veku 61 rokov zomrela speváčka populárneho švédskeho dua Roxette a hudobná skladateľka Marie Fredrikssonová. Informoval o tom v utorok švédsky denník Expressen.



Fredrikssonová zomrela v utorok ráno vo svojom byte. Dlhé roky bojovala s rakovinou.







Choroba — zhubný mozgový nádor — jej bola diagnostikovaná v roku 2002. Následne podstúpila intenzívnu liečbu sprevádzanú chemoterapiami a ožarovaním. Napriek včasnej liečbe a okamžitému a úspešnému chirurgickému zákroku Marie utrpela trvalé poškodenie mozgu. Výsledkom bolo, že stratila schopnosť čítať, počítať, ochrnula jej aj pravá strana tela a utrpela čiastočnú stratu zraku v pravom oku.



V roku 2004 sa do hudobného sveta vrátila s novým albumom The Change, pričom vyhlásila, že už je úplne zdravá.



Pred niekoľkými rokmi sa však zdravotné problémy vrátili. Lekári jej vtedy odporučili odpočinok i zrušenie plánovaného turné, ktorým chcelo duo v roku 2016 osláviť 30 rokov svojej existencie a spropagovať album Good karma.



Roxette vznikli v roku 1986, keď tiež vydali aj prvý album Pearls of Passion. Nasledovali nahrávky Look Sharp! (1988), Joyride (1991), Tourism (1992), Crash! Boom! Bang! (1994), Have a Nice Day (1999), Room Service (2001), Charm School (2011) a Travelling (2012).



Medzi najväčšie hity Roxette patria skladby ako The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, How Do You Do!, Sleeping in My Car alebo Joyride.







Fredrikssonová bola vydatá za rockového hudobníka Mikaela Bolyosa, s ktorým mala dve deti.



Profil speváčky švédskej skupiny Roxette Marie Fredrikssonovej

Marie Fredrikssonová (rodená Gun-Marie Frederikssonová) sa narodila 30. mája 1958 vo švédskom meste Össjö.



Začínala v kapele Strul, ktorú viedol jej vtedajší priateľ. Jej ďalšia kapela sa volala Mamas Barn. S ňou hrala po baroch v meste Halmstad.



Tu si jej talent všimli v polovici 80. rokov 20. storočia spoločne Per Gessle (v tej dobe spevák populárnej švédskej skupiny Gyllene Tider) a známy švédsky spevák Lasse Lindbom. Ten jej ponúkol, aby spolu naspievali duet (Sá nara nu ).



Gessle aj Lindbom Máriu presviedčali, aby začala sólovú kariéru. Maria tak v roku 1984 nahrala svoj prvý sólový album Het Vind, ktorého producentom bol Lasse Lindbom. Nasledovali ďalšie sólové albumy Den Sjunde Vagen (1985) a Efter Stormen (1987). Tieto platne z nej urobili jednu z najznámejších speváčok vo Švédsku.







Formáciu Roxette založil vo švédskom Halmstade gitarista Per Gessle v roku 1984. Názov si zvolili podľa názvu jednej skladby od anglickej skupiny Dr. Feelgood. Per Gessle aj Marie Fredriksonová už boli skúsenými hudobníkmi a patrili medzi úspešné postavy švédskej hudobnej scény.



V októbri 1986 vydali debutový album Pearls Of Passion. Dva roky nato, v októbri 1988, vydali druhý album Look Sharp! V priebehu ďalších rokov sa presadili aj mimo hraníc Švédska. V apríli 1989 viedli prvýkrát americký rebríček so skladbou The Look.



Vydali desať štúdiových albumov, desiaty album Good Karma vyšiel v júni 2016. K diskografii patrí aj osem kompilačných albumov.



V anglickej TOP 30 mali dvadsať piesní, v americkej TOP 40 deväť skladieb, štyri z nich na prvom mieste. Hitmi boli Listen To Your Heart, The Look, Dangerous, It Must Have Been Love, Joyride, The Big L či Spending My Time a How Do You Do.







Marie má na svojom konte aj osem sólových albumov, ôsmy s názvom Nu! je z roku 2013.

V roku 2002 objavili speváčke pri lekárskej prehliadke mozgový nádor. Podstúpila operáciu a náročnú liečbu, hudobné aktivity obmedzila na minimum a venovala sa výtvarnému umeniu. Roxette prestali na dlhšie obdobie koncertovať. Na pódiá sa vrátili v apríli 2009 a následne podnikli v rokoch 2011 a 2012 veľké svetové turné. V rámci neho koncertovali 6. júna 2011 aj v Košiciach.



Posledná časť ohláseného RoXXXette 30th Anniversary Tour 2016 k 30. výročiu skupiny musela byť zrušená pre zhoršený zdravotný stav Marie, ktorej lekári neodporúčali vystupovať na pódiách. Skupina ešte 3. júna 2016 vydala album Good Karma, ktorý je jej posledným.