SVET FILMU SMÚTI: Známy herec spáchal samovraždu
Autor TASR
Los Angeles 22. decembra (TASR) - Vo veku 46 rokov spáchal samovraždu americký herec James Ransone známy najmä v úlohe drogového dílera Ziggyho Sobotku v kriminálnej dráme The Wire - Špina Baltimoru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ransone počas svojej kariéry stvárnil postavy viacerých mužov s problematickou minulosťou. Narodil sa v rovnakom meste, v ktorom si zahral aj postavu Ziggyho Sobotku a v seriáli stvárnil postavu pracovníka miestnych dokov, ktorý sa v druhej sérii oceňovanej snímky stal drogovým dílerom.
Hral taktiež vo viacerých populárnych hollywoodskych filmoch ako napríklad v úspešných hororoch To Kapitola 2 (It: Chapter Two) alebo Čierny telefón (The Black Phone). Na obrazovke sa naposledy ukázal tento rok v seriáli Poker Face a pokračovaní hororu Čierny telefón 2.
