Svet objavil elektrický holiaci strojček, narodil sa strýco Marcin

Vlastimil Plavucha, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

STEVE JONES, gitarista známej punk-rockovej formácie Sex Pistols a jej spoluzakladateľ. Foto: TASR/AP

V roku 1946 sa narodila americká filmová herečka SALLY FIELDOVÁ, dvojnásobná držiteľka Oscara, známa z filmov Bez dcéry neodídem, Oceľové magnólie, Forrest Gamp či Otec v sukni. Foto: TASR/AP

Bratislava 6. novembra (TASR) – Kanaďan JACOB SCHICK vyslovil v roku 1928 myšlienku, že vek muža by sa mohol predĺžiť aj na 120 rokov, pokiaľ by sa správne oholil. Nezaháľal a nechal si patentovať elektrický holiaci strojček. Prvý kus predal v New Yorku v roku 1931 za 25 dolárov.Vysokého veku, úctyhodných 93 rokov, sa dožil herec a republikánsky politik RONALD WILSON REAGAN, ktorý bol 40. americkým prezidentom. Práve 6. novembra pred 37 rokmi bol opätovne zvolený za prezidenta USA. Zaslúžil sa spolu so svojim sovietskym náprotivkom Michailom Gorbačovom o ukončenie studenej vojny medzi Západom a Východom.Pred 84 rokmi sa narodil rozhlasový redaktor a režisér, herec a komik MILAN MLSNA, ktorý je staršej a strednej generácii známy hlavne ako ľudový rozprávač pod menom Strýco Marcin z Pezinka.Svoje 53. narodeniny oslavuje bývalý hokejista a reprezentant VLASTIMIL PLAVUCHA, strieborný z MS 2000 v Petrohrade.Hneď dvaja konštruktéri nových hudobných nástrojov sa narodili 6. novembra: V roku 1814 to bol ANTOINE-JOSEPH SAX (tiež Adolphe Sax) - zostrojil saxofón, ktorý nesie meno po svojom vynálezcovi a uplatnenie našiel najmä v džeze.O 40 rokov po ňom, v roku 1854, sa narodil americký skladateľ dychovej hudby a vynálezca basového heligónu JOHN PHILIP SOUSA. Nástroj, ktorý "kráľ pochodov" skonštruoval, sa volá suzafón.Určite sa niektorý z nástrojov dostal aj do učebných osnov prvej Hudobnej školy pre Slovensko, ktorú otvorili v Bratislave 6. novembra 1919 a bola predchodkyňou bratislavského Konzervatória.Členovia britskej legendárnej punkovej skupiny SEX PISTOLS mali nemožné správanie a boli postrachom moderátorov, ktorí si ich pozývali do živých vysielaní. Prvýkrát sa publiku predstavili v roku 1975 v Londýne.Americká medziplanetárna kozmická sonda VOYAGER 1 je od Zeme vzdialená 13,5 miliárd kilometrov. Stala sa tak najvzdialenejším ľudským výtvorom od našej planéty. Pred 18 rokmi dosiahla po vyše 26 rokoch putovania vesmírom hranice Slnečnej sústavy.Americká filmová herečka SALLY FIELDOVÁ je dvojnásobná držiteľka Oscara. Známa je predovšetkým z filmov Bez dcéry neodídem, Oceľové magnólie, Forrest Gump či Otec v sukni. Dnes sa dožíva 75 rokov.O 24 rokov mladší americký herec, spisovateľ a scenárista ETHAN GREEN HAWKE upútal na seba pozornosť vo filme Training day, za ktorý bol nominovaný na Oscara za herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Dnes oslavuje 51 narodeniny.Meninovými oslávenkyňami sú dnes Renáty. Toto meno patrí na Slovensku medzi obľúbené. Jeho pôvod je latinský a v preklade znamená "znovuzrodená".