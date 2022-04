Svet si pripomenie Deň Zeme

Na archívnej snímke z 22. apríla 1970 stovky mladých ľudí, ktorí vyčistili Námestie Union Square Park, počúvajú rečníkov počas Dňa Zeme. Foto: TASR/AP

Čínska umelkyňa a environmentálna aktivistka Kong Ning predstavuje svoju najnovšiu kolekciu s témou "Pobozkaj zem" v rámci boja proti klimatickým zmenám pri príležitosti Dňa Zeme na ulici v Pekingu 22. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Washington 22. apríla (TASR) - Úsilím oficiálnych kampaní a projektov medzinárodného Dňa Zeme je zvýšiť environmentálnu gramotnosť a spojiť podobne zmýšľajúcich ľudí alebo skupiny s cieľom riešiť také problémy, ako sú napríklad odlesňovanie, strata biodiverzity či klimatická kríza. Tento deň venovaný našej planéte upriamuje pozornosť na životné prostredie a podporuje ochranu a udržateľnosť prírody.Verejnosť si ho pripomína každoročne 22. apríla.Milióny ľudí totiž práve 22. apríla 1970 vyšli do ulíc amerických miest a zúčastnili sa na masových protestoch, aby vyjadrili nesúhlas s ekologickými hrozbami, ktorým sa po legislatívnej stránke venovala len veľmi malá pozornosť. Tejto aktivite však predchádzal nápad senátora Gaylorda Nelsona z Wisconsinu. Znepokojený rastúcou mierou nekontrolovaného ničenia životného prostredia navrhol v roku 1969 sériu "výučbových akcií" na univerzitných kampusoch v USA s cieľom zvýšiť povedomie o environmentálnych hrozbách. Nelson povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia.Študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii prvý raz zorganizovali Deň Zeme v roku 1970 formou protestného happeningu; koordinátorom podujatia bol Denis Hayes. Projekt sa napokon vďaka 85-člennému národnému štábu, ktorý propagoval podujatia po celej krajine, rozšíril aj mimo školských lavíc.Deň Zeme inšpiroval 20 miliónov Američanov – v tom čase desať percent z celkového množstva obyvateľov Spojených štátov – k tomu, aby vyšli do ulíc, parkov a sál protestovať proti dôsledkom priemyselného rozvoja, ktorý má vplyv na ľudské zdravie. Demonštrácie pri príležitosti Dňa Zeme zanechali nezmazateľnú stopu v politike USA. Koncom roka 1970 vznikla americká Agentúra pre ochranu životného prostredia (US Environmental Protection Agency) a bol prijatý celý rad environmentálnych zákonov.Deň Zeme prekročil hranice USA v roku 1990. Približne 200 miliónov ľudí zo 141 krajín sa v tom roku zapojilo do úsilia o zvýšenie recyklácie na celom svete a pripravilo pôdu pre Summit Zeme pod záštitou Organizácie Spojených národov v brazílskom Riu de Janeiro v roku 1992. Vtedajší americký prezident Bill Clinton senátorovi Nelsonovi v roku 1995 udelil za jeho úlohu zakladateľa Dňa Zeme najvyššie vyznamenanie udeľované civilným osobám v Spojených štátoch, Prezidentskú medailu slobody.V súčasnosti sa k dátumu 22. apríla približne jedna miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách zapája do aktivít na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze a snaží sa dávať podnety zamerané na zmenu správania v záujme ochrany prírody. Účasť na Dni Zeme má mnoho podôb – od malých školských projektov, ktoré napríklad zahŕňajú sadenie byliniek a zber odpadkov, až po výsadbu stromov či pouličné protesty upozorňujúce na klimatickú zmenu.Podľa webovej stránky EarthDay.org, ktorá prináša aktuality spojené s Dňom Zeme, tento rok jeho téma znie:. Ako sa ďalej na EarthDay.org uvádza, ak podniky nezačnú konať hneď, zmena klímy ešte viac poškodí ekonomiku, zvýši nedostatok a zníži zisky a pracovné príležitosti. Inteligentné spoločnosti zisťujú, že už nemajú na výber medzi ekologickým prístupom a dlhodobým rastom zisku.Cestou k prosperite je udržateľnosť. Z humanitárnych aj obchodných dôvodov je preto nevyhnutné, aby spoločnosti všetkých veľkostí podnikli kroky a prijali výhody ekologického hospodárstva. Ako jednotlivci máme účinnú moc vyjadriť svoj názor prostredníctvom našich rozhodnutí, občianskych aktivít a osobných interakcií. Má to obrovský vplyv na naše ekosystémy a na tempo činnosti podnikov a vlád, upozorňuje EarthDay.org.