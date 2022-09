Svet si pripomenie Medzinárodný deň mieru

New York 21. septembra (TASR) - Medzinárodný deň mieru, ktorý pripadá na 21. septembra, by mal byť "inšpiratívnou pripomienkou toho, čo môžeme spoločne vytvoriť" na posilnenie ideálov mieru, zdôrazňuje webová stránka Organizácie Spojených národov (OSN).



Medzinárodný deň mieru sa nesie každý rok v duchu inej témy. Tá tohtoročná znie: "Koniec rasizmu. Budujte mier." Generálny tajomník OSN António Guterres v tejto súvislosti pripomenul: "Rasizmus je stále hnacou silou pretrvávajúcej nerovnosti, pričom naďalej odopiera ľuďom ich základné ľudské práva. Destabilizuje spoločnosti, podkopáva demokracie, narúša legitimitu vlád – prepojenia medzi rasizmom a rodovou nerovnosťou sú nepochybné."



História osláv tohto dňa siaha do začiatku 80. rokov minulého storočia. So zámerom posilniť a upevniť ideály mieru vo všetkých krajinách sveta vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) OSN v roku 1981 tretí septembrový utorok za Medzinárodný deň mieru. Tento deň sa zhodoval s dňom otvorenia výročných zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.



Dve desaťročia po ustanovení tohto dňa rozhodlo VZ OSN v roku 2001, že Medzinárodný deň mieru sa bude pripomínať 21. septembra ako deň nenásilia a pokoja zbraní. OSN každý rok vyzýva všetky svoje členské štáty a organizácie, aby si tento deň pripomínali nielen zastavením bojov v konfliktných zónach, ale aby si aj osvetou a vzdelávaním v duchu humanizmu, tolerancie i vzájomnej úcty pripomenuli všetky aspekty súvisiace s mierom.



Počas osláv Medzinárodného dňa mieru sa v Sade mieru v newyorskom sídle OSN rozozvučí Zvon mieru, ktorý bol odliaty z mincí darovaných ľuďmi zo všetkých kontinentov. Zvon darovala svetovej organizácii Japonská asociácia Spojených národov. Na boku zvona je napísané v japončine: "Nech žije absolútny svetový mier".



Inštitút pre ekonomiku a mier so sídlom v Sydney vypracúva každý rok správu nazvanú Globálny mierový index (GPI), ktorá je popredným svetovým meradlom mieru. Podľa GPI v roku 2022 klesla mierumilovnosť vo svete na najnižšiu úroveň za posledných 15 rokov, k čomu prispela ekonomická neistota v dôsledku pandémie COVID-19 aj vojna na Ukrajine.



Mierový index hodnotí v 163 štátoch sveta množstvo ukazovateľov, a to od stability politickej scény cez kriminalitu až po vzťahy so susednými krajinami.



Najmierumilovnejšou krajinou na svete zostáva podľa GPI Island, ktorý si túto pozíciu drží od roku 2008. Naopak, najmenej mierumilovnou krajinou na svete je už piaty rok po sebe Afganistan, za ním nasledujú Jemen a Sýria.



Rusko sa spomedzi 163 hodnotených štátov umiestnilo na 160. mieste, zatiaľ čo Spojené štáty americké (USA) obsadili 129. priečku.



Slovensku patrí v najnovšom vydaní GPI 20. miesto, čím si v porovnaní s rokom 2021 polepšilo o päť miest. Z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa najlepšie umiestnila Česká republika na ôsmej priečke, nasleduje Maďarsko na 13. mieste. Z V4 je na tom najhoršie Poľsko, ktoré je v Globálnom mierovom indexe na 25. mieste.







