Svetelný park WINTER WONDERLAND je otvorený aj počas štátneho sviatku

Bratislava 31. októbra (OTS) - Zábavný svetelný park WINTER WONDERLAND na Dostihovej dráhe v Bratislave teší malých aj veľkých už druhý týždeň. Počas jesenných prázdnin si organizátori pripravili množstvo prekvapení. Počas Halloweenu až do 9. novembra čaká na návštevníkov tematická výzdoba, pochod maskotov aj tanečné vystúpenia! Nenechajte si ujsť jeden z najväčších svetelných parkov v strednej Európe, otvorené máme aj počas štátneho sviatku!Fascinujúci žiarivý svet rozprávok a fantázie na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke je plný veľkolepých svetelných inštalácií, interaktívnych atrakcií a zábavy. Tisícky svetiel a hudby vytvorili jedinečnú atmosféru a veľkolepý svet fantázie a rozprávok. Na návštevníkov čakajú okrem rozprávkových zámkov, plesov princezien či podmorskej ríše aj krásne osvetlené rozprávkové kolotoče. Pripravené budú aj svetelné hojdačky, bludisko, kúzelná záhrada plná víl a množstvo ďalších atrakcií. A to nie je všetko. Počas jesenných prázdnin si organizátori pripravili ďalšie prekvapenia!vysvetľuje Zuzana Benediktová z tímu WINTER WONDERLAND Príďte si spolu s deťmi pozrieť Popoluškou, Šípkovú Ruženku, Krásku a Zviera, Pinokia aj Levie kráľovstvo. Prejdete sa podmorským bludiskom, zahráte si na farebnom klavíri alebo si zatancujete s tučniakmi. Nájdete tu aj nádherné Labutie jazero, jednorožca, africkú savanu, veľkého krokodíla či nádherný hovoriaci strom. Práve interaktívne atrakcie sú novinkou, ktoré zo svetelného parku robia to najlepšie miesto zábavy pre celú rodinu.“ pozýva Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Trade Group, ktorá kúzelný park priviezla do Bratislavy.Zažite rozprávkové prázdniny v obrovskom svetelnom parku WINTER WONDERLAND, otvorené je každý deň od 15:00 do 21:00 hodiny. 1. novembra je síce štátny sviatok, ale park je otvorený. Súčasťou WINTER WONDERLANDu je aj kvalitné občerstvenie a všetko zázemie pre návštevníkov. Vstupenky sú k dispozícii online na https://www.winterwonderland.sk/vstupenky alebo priamo na mieste v pokladni. Všetky informácie nájdete na www.winterwonderland.sk