Nedela 15. marec 2026Meniny má Svetlana
Svetlany sú poetky a majú vzácnu krehkosť

Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Ženské meno Svetlana má slovanský pôvod a znamená "svetlá". Nositeľky tohto u nás nie veľmi častého mena oslovujeme Svetlanka, Svetluška. Meniny oslavujú 15. marca.

Svetlany sú poetky, ktoré o svojom živote snívajú a zriedkavejšie tieto sny prežívajú. Sú to ženy, ktoré majú vzácnu krehkosť konvalinky, svojho rastlinného totemu. Zavše sa Svetlany zatnú. Trpia nedostatkom sebadôvery. V priebehu niekoľkých hodín sa ich názory, túžby a chute menia. Sú síce životaschopné, ale nie vždy rovnako.

Rýchlo sa unavia, preto by sa mali vyhýbať preťažovaniu. Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Šťastná farba Svetlaniek je gaštanová (červenohnedá), ochranná rastlina kostihoj, ochranný kameň zafír.
