Svetová rocková legenda Rod Stewart príde do Bratislavy

Bratislava 5. septembra (TASR) – Legenda svetovej rockovej hudby, spevák a skladateľ Rod Stewart príde budúci rok do Bratislavy. Svoj jedinečný koncert odohrá 23. júna 2024 v Tipos Aréne - Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v rámci svetového turné One Last Time.



"Som skutočne nadšený, že prvýkrát prichádzam vystúpiť pre mojich úžasných priateľov na Slovensku. Zaspievam vám moje najväčšie hity a samozrejme počas večera zažijete veľa vzrušujúcich prekvapení," odkázal 78-ročný umelec fanúšikom.



Rod Stewart je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii hudby, k jeho úspechom patria svetové hity Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane, The First Cut Is The Deepest, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night, You Are In My Heart, Hot Legs či Sailing. Brilantnými živými vystúpeniami ohromuje fanúšikov už päť desaťročí. Jeho charakteristický hlas, štýl a skladanie piesní presahujú všetky žánre populárnej hudby - od rocku cez folk, až po soul a R&B, čo z neho robí jednu z mála hviezd, ktorá si počas každej dekády svojej kariéry užíva albumy na vrchole rebríčkov. V roku 2016 získal titul sir, keď bol v Buckinghamskom paláci pasovaný za rytiera za svoje počiny v oblasti hudby a dobročinnosti.



Roderick David Stewart, ako znie jeho rodné meno, začínal s hudbou v roku 1963. V priebehu speváckej kariéry získal desiatky ocenení, dvakrát ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy, v roku 1994 ako sólového speváka a v apríli 2012 ako člena skupiny Faces. Vydal 32 albumov, najnovší The Tears of Hercules vyšiel v novembri 2021. Celosvetový predaj albumov presiahol 120 miliónov kópií. Vstupenky na bratislavský koncert Roda Stewarta budú v predaji od stredy 6. septembra v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk.