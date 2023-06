Svetová výstava Cosmos Discovery sa blíži do finále

Bratislava 22. júna (OTS) - Pokiaľ ste výstavu Cosmos Discovery ešte nenavštívili, tak neváhajte. Máte poslednú možnosť naplánovať si svoj výlet do kozmu, pretože výstava sa definitívne zatvára už 2. júla.Na čo sa na môžete tešiť? Fantastická prehliadka udalostí, objavov, príbehov zo sveta vesmíru a kozmonautiky poteší malých aj veľkých návštevníkov. Na ploche 2000 m² uvidíte bohatú prehliadku vesmírnych udalostí sveta, ale aj samotného Slovenska. Výstava je rozdelená do 10 galérií, v ktorých na vás čaká viac ako 200 originálnych artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov, prechádzajúce modely orbitálnych staníc či unikátne dobové dokumenty. Na výstave sa zároveň môžete tešiť na “slovenskú stopu”, v ktorej nechýba prvá a druhá slovenská družica skCUBE, prepeličí inkubátor či osobné predmety nášho 1. slovenského kozmonauta Ivana Bellu.Zároveň uvidíte aj ruský Sputnik, psa Lajku, americkú opicu Enosa, príbeh Jurija Gagarina -prvého človeka v kozme či americkú raketu Mercury. V ďalších galériach nemôžu chýbať lunárne výpravy programu Apollo, vrátane mesačného vozidla, v ktorom americké posádky podnikali svoje prieskumné cesty na Mesiac, ale taktiež ruské mesačné vozidlo Lunochod. Rovnako pestrá je aj prehliadka kozmických skafandrov a ďalšie výstroje od najstarších až po najnovšie modely prispôsobené dlhodobému pobytu na orbitálnych staniciach. Návštevníkov určite zaujme veľký model rakety Saturn alebo tri originálne základné moduly ruského Sojuzu.Najväčšiu pozornosť právom pútajú časti kozmických lodí a vesmírne stanice, či originálne zariadenie z riadiaceho strediska v Houstone. Do mnohých z nich môžu návštevníci nahliadnuť a preskúmať ich vybavenie aj vo vnútri.Odborníci ocenia originálne časti motora F1 z rakety Saturn, ktorá vyniesla Apollo na Mesiac. Audiosprievodcu si možete stiahnuť cez QR kód priamo do vášho telefónu a počúvať tak výklad v slovenskom, anglickom, maďarskom a nemeckom jazyku. Aplikácia je prístupná malým aj veľkým návštevníkom zadarmo priamo cez QR kód alebo na stránke výstavy Na záver je pripravená zábavná zóna Cosmoscamp, ktorá patrí medzi veľké lákadlo nielen pre najmenších. Vyskúšať si môžete výcvik kozmonautov aj najmodernejšie 3D technológie, či stav beztiaže na gyroskope.Otváracie hodiny výstavy : PO-NE 09:00-20:00, posledný vstup o 18:00. Viac informácií na www.cosmosbratislava.sk FB@CosmosDiscoveryBratislava / INSTA@cosmosbratislava