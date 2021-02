JE MEDZI NIMI TEN VÁŠ? Hity februára druhej polovice minulého storočia

Bratislava 22. februára (TASR) – Kráľ rokenrolu Elvis Presley viedol anglický rebríček vo februári 1961 s piesňou Are You Lonesome Tonight. Bola to 34. Elvisova pieseň v anglickom rebríčku, na čele bola štyri týždne, predaj singlov prevýšil dva milióny kópií.







Desať rokov nato bol prvý exbeatle George Harrison s piesňou My Sweet Lord. Predaj singlov prevýšil päť miliónov. Producent Bright Tunes obvinil Harrisona, že jeho My Sweet Lord je kópiou piesne He's So Fine americkej skupiny Chiffons z roku 1963. Spor sa ťahal takmer päť rokov a súd rozhodol nakoniec v prospech žalobcu s tým, že Harrison zrejme adaptoval pesničku podvedome. Tunes dostal odškodné pol milióna dolárov.



John Lennon a jeho song Woman bol na prvom mieste od 11. februára 1981. Pesnička z albumu Double Fantasy a jej prvenstvo malo súvis s tragickou udalosťou, keď Johna 8. decembra 1980 zastrelil Mark Chapman. O desať rokov neskôr viedla rebríček formácia The Simpsons zo známeho amerického animovaného sitcomu s pesničkou Do The Bartman. Na čele bola tri týždne, jej spoluautorom je Michael Jackson.



V Spojených štátoch viedla od začiatku februára 1961 domáca skupina Shirelles so skladbou Will You Love Me Tomorrow. Bol to najväčší hit dámskej vokálnej štvorice z amerického Passaica. Od 12. februára bol dva týždne prvý muzikant a zabávač Lawrence Welk s orchestrálnou skladbou Calcutta. Jeho štýl hudby nazývali aj champagne music.







Vo februári 1971 kraľovala v americkom rebríčku skupina Osmonds so skladbou One Bad Apple. Na čele bola päť týždňov. Osmondovci mali sedem detí, všetci dobre spievali a vytvorili rodinnú skupinu. Presadili sa hlavne v prvej polovici 70. rokov, ich prvým veľkým hitom bola práve skladba One Bad Apple. V hitparáde mali celkom 36 piesní.



Na začiatku februára 1981 viedla americký rebríček skupina Kool & The Gang so skladbou Celebration. Od polovice februára ju na čele vystriedala speváčka Dolly Parton s piesňou 9 To 5, za ktorú získala cenu Grammy. Jej úspešnú dráhu dokumentuje 47 štúdiových a viac ako sto kompilačných albumov.







Na začiatku februára 1991 postúpila na špicu amerického rebríčka skupina C+C Music Factory s piesňou Gonna Make You Sweat. Od 17. februára bola prvá Whitney Houston so skladbou All the Man That I Need. V americkej TOP 40 hitparáde mala 30 skladieb, jedenásť z nich sa dostalo na prvé miesto.