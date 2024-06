Deň boja proti detskej práci je v duchu jej ukončenia do roku 2025

Ženeva/Bratislava 12. júna (TASR) - Konajme v súlade s našimi záväzkami: Ukončite detskú prácu. Tak znie tohtoročné motto Svetového dňa boja proti detskej práci. Ten pripadá každoročne na 12. júna.



Vyhlásila ho Medzinárodná organizácia práce (ILO) v roku 2002. Apeluje tak na zrušenie detskej práce, ako jeden zo základných pilierov sociálnej spravodlivosti a rešpektovania práv dieťaťa.



Tohtoročný Svetový deň sa zameria na oslavu 25. výročia prijatia Dohovoru o najhorších formách detskej práce (1999), ktorý bol v roku 2020 všeobecne ratifikovaný.



V rámci svetového dňa ILO zároveň vyzýva všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali Dohovor o minimálnom veku z roku 1973. Zároveň je to príležitosťou pripomenúť všetkým zainteresovaným stranám, aby zlepšili implementáciu dvoch základných dohovorov o detskej práci. Prvý ratifikovalo 187 členských štátov ILO, druhý 176. Vlády takmer na celom svete sa tým zaviazali k ich implementácii.



"Aj keď sa v znižovaní detskej práce v priebehu rokov dosiahol veľký pokrok, v posledných rokoch sa globálne trendy obrátili, a teraz je viac ako kedykoľvek predtým dôležité spojiť sily, aby sme urýchlili opatrenia na ukončenie detskej práce vo všetkých jej formách," informuje ILO na svojej internetovej stránke. Prijatím cieľa udržateľného rozvoja sa medzinárodné spoločenstvo zaviazalo k odstráneniu detskej práce vo všetkých jej formách do roku 2025, upozorňuje ILO.



"Svet sľúbil deťom, že do roku 2025 ukončí detskú prácu. Ale dnes stále pracuje 160 miliónov detí. Vlády musia zintenzívniť svoje úsilie v boji proti chudobe a sociálnej nespravodlivosti a navrhnúť naliehavé opatrenia založené na právach. Môžu sa veľa naučiť z práce odborov," povedal generálny tajomník Medzinárodnej odborovej konfederácie (ITUC) Luc Triangl.



ITUC chce presadiť novú spoločenskú zmluvu na dôstojnú prácu pre všetkých pracujúcich, aby si rodičia mohli dobre zarobiť a deti sa mohli učiť v škole.



"Ukončenie firemnej chamtivosti je nevyhnutné na ukončenie detskej práce. To znamená presadzovať náležitú starostlivosť v globálnych dodávateľských reťazcoch a brať podniky na zodpovednosť za ich vykorisťovanie pracovníkov a detí, najmä v poľnohospodárstve, kde sa vyskytuje viac ako 70 percent detskej práce," upozornil Triangle.



Dodnes Dohovor o minimálnom veku neratifikovalo ešte 11 vlád. Zároveň ITUC vyzýva všetky štáty, aby zlepšili aj implementáciu Dohovoru o najhorších formách detskej práce.



Vlády by tiež mali využiť Pakt budúcnosti, ktorý bude prijatý počas Summitu trvalo udržateľného rozvoja budúcnosti v septembri 2024, na zintenzívnenie úsilia o odstránenie nútenej práce, ukončenie moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi a odstránenie všetkých foriem detskej práce.