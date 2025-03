Svetovy deň divej prírody 2025 má podnietiť investície do biodiverzity

New York/Bratislava 3. marca (TASR) - Od roku 2014 si svet 3. marca pripomína, že na zemeguli žijú početné druhy voľne žijúcich zvierat o mnohé z nich sú spôsobom života ľudstva ohrozené. Podobne je na tom aj rastlinná ríša. Necelé tri mesiace predtým Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na svojom zasadnutí (20. decembra 2013) vyhlásilo 3. marec za Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day).



V rovnakom marcovom dni v roku 1973 podpísali vo Washingtone Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES). Tento dohovor zohráva dôležitú úlohu v regulácii medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín.



Cieľ každoročnej pripomienky je zvýšiť úroveň povedomia o zachovaní divej prírody pre ľudstvo. Ľudská civilizácia sa delí o planétu Zem s viacerými miliónmi iných druhov, pričom vedci každý rok objavia a popíšu mnoho nových foriem organizmov vrátane niekoľkých nových druhov vtákov a cicavcov. Divé druhy fauny a flóry majú nevyčísliteľnú hodnotu a rôznym spôsobom prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju, v prospech krajín najmä z environmentálneho, genetického, sociálneho, ekonomického, vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho, rekreačného a estetického pohľadu.



V roku 2025 sa Svetový deň divej prírody (voľne žijúcich živočíchov, resp. živých organizmov) nesie v znamení kľúčovej témy „Financovanie ochrany prírody: Investícia do ľudí a planéty“. Podujatia v jeho rámci slúžia ako platforma na výmenu nápadov, prezentáciu riešení a posun diskusie o tom, ako sa dá inovatívnym financovaním prispieť k zastaveniu straty biodiverzity. Ruka v ruke s podnetmi na vyvolanie väčšieho záujmu súkromného sektora o investície do ochrany prírody a budovanie udržateľnej budúcnosti.



"Máme zodpovednosť využiť silu a flexibilitu finančného sektora a začleniť do prírody prospešné aspekty investičných stratégií. Financovanie ochrany prírody znamená nielen ochranu rastlinných a živočíšnych druhov v ich prirodzenom prostredí, ale aj zachovanie biodiverzity našej planéty, ktorá je základom všetkých ekosystémov a komunít na celom svete," zdôraznila generálna tajomníčka CITES Ivonne Higuerová.



V súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN prichádzajú výzvy pre všetky členské štáty, regionálne a subregionálne inštitúcie, mimovládne organizácie a jednotlivcov, aby šírili povedomie o týchto témach, aby do nich zapojili komunity a mládež so skúsenosťami a znalosťami o ochrane prírody a obchode s voľne žijúcimi živočíchmi.







Zdroj: www.wildlifeday.org