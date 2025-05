Svetozár je šarmantný

Bratislava 15. mája (TASR) – Mužské meno Svetozár má slovanský pôvod a jeho význam je "žiariaci". Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Sveťo, Sveťko.



Svetozárovia, ktorí oslavujú meniny 16. mája, sú značne emotívni a s niektorými ľuďmi nevychádzajú ľahko. Zdajú sa byť trochu leniví, v skutočnosti iba čakajú na vhodnú chvíľu, kedy konať.



Majú v sebe veľa neodolateľného šarmu a vystavujú sa na obdiv ako ich totemové zviera páv. Títo muži majú aj úžasnú intuíciu, často sa hrajú na prorokov. Keď Sveťovia vyrazia do života, zdarne ním kráčajú a takmer všetko im vychádza.



Majú obdivuhodnú vitalitu, ale potrebujú veľa spánku. Takisto si musia dávať pozor na to, čo jedia a mali by obmedziť pitie kávy.



Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastnými farbami sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, cesnak, rozmarín, ochranné kamene diamant a ametyst.