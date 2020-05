Svetoznáma modelka Naomi Campbellová má 50 rokov

Na snímke britská modelka Naomi Campbellová predvádza kreáciu značky Tommy Hilfiger z dámskej kolekcie pre sezónu jeseň/zima 2020 na prehliadke v Londýne 16. februára 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 22. mája (TASR) - Topmodelka, ale aj herečka, speváčka či spisovateľka Naomi Campbellová patrila v rokoch 1990 - 2000 k najžiadanejším modelkám na svete. Legenda svetového modelingu, ktorá si pre čiernu farbu pleti a ladný pohyb na predvádzacom móle vyslúžila prezývku "Čierna gazela", bude mať v piatok 22. mája 50 rokov.Exotická krásavica patrila v časoch svojej najväčšej slávy k najžiadanejším supermodelkám, ku ktorým v tom čase patrili Linda Evangelista, Cindy Crawfordová, Christy Turlingtonová, Tatjana Patitzová a Claudia Schifferová. Spolu s Turlingtonovou, Patitzovou, Crawfordovou a Evangelistou sa objavila aj v legendárnom klipe k piesni Georgea Michaela Freedom.Naomi Elaine Campbellová sa narodila 22. mája 1970 v Londýne. Jej matka Valeria bola profesionálna tanečnica a modelka s afro-jamajskými predkami. V krvi Naomi kolujú aj čínske gény, ktoré zdedila po babičke, ktorá mala čínsko-jamajské korene.S oboma ženami, bez otca, prežila svoje detstvo v Ríme a Londýne. Matka si veľmi priala, aby sa jej dcéra venovala scénickému umeniu a všemožne ju v tom podporovala. A tak od troch rokov navštevovala budúca topmodelka divadelnú školu Barbara Speake Stage School v Londýne.Prvý raz sa pred kameru Campbellová postavila v roku 1978 pri nakrúcaní videoklipu Boba Marleyho "Is this love". Objavila sa aj v dvoch epizódach televízneho filmu pre deti Snehulienka. V desiatich rokoch ju prijali na umeleckú školu Italia Conti Academy of Theatre Arts v Londýne, kde študovala balet. Svoje pohybové danosti zúročila pred kamerou v roku 1982 vo videoklipe k piesni britskej skupiny Culture Club I'll Tumble 4 Ya.Ešte pred šestnástimi narodeninami sa objavila na obálke časopisu Elle a jej kariéra modelky sa začala rýchlo rozbiehať. Od jesene 1987 bola modelkou spoločnosti Elite Model Management. Campbellovú v 80. a 90. rokoch uplynulého storočia do svojich modelov obliekali módni návrhári Gianni Versace, Azzedine Alaia či Isaac Mizrahi. Stala sa múzou módnych fotografov Petra Lindbergha, Herba Rittsa a Brucea Webera.V roku 1987 sa objavila na obálke britského vydania časopisu Vogue. O rok neskôr sa stala prvou černošskou modelkou, ktorej patrila obálka francúzskeho vydania časopisu Vogue. V roku 1989 zaznamenala dovtedy najväčší úspech svojej kariéry, keď sa objavila na titulke amerického vydania časopisu Vogue, ktorý je vo svete módy považovaný za najprestížnejší.Campbellová sa v roku 1991 zahrala aj vo videoklipe speváka Michaela Jacksona a v tom istom roku sa ako prvá černošská modelka dostala na obálku časopisu Time. V roku 1992 sa jej fotky objavili v kontroverznej knihe "Sex" speváčky Madonny.V roku 1994 publikovala novelu Labuť, v ktorej vykreslila život supermodeliek, ktoré sa často stretávali s vydieraním. Kniha však u kritikov prepadla. Naspievala aj album Baby Woman, ale úspech dosiahol iba v Japonsku.Od začiatku 90. rokov sa objavovala aj pred televíznou a filmovou kamerou. Zahrala si v televíznych seriáloch ako Absolutely Fabulous (1996), American Horror Story (2016), Star (2017), alebo vo filmoch Cool as Ice (Studený ako ľad, 1991), Pret-A-Porter (1994), Burn Hollywood Burn (Ako dobyť Hollywood, 1997), The Call (2006), Zoolander No. 2 (2016).Medzi rokmi 1998 a 2008 bola však aj desaťkrát obvinená zo spáchania násilných činov. V roku 2007 pre americký pánsky magazín GQ hovorila o svojom boji s drogami. Päť rokov bola závislá od kokaínu a v roku 2001 podstúpila odvykacie liečenie.V roku 2005 založila charitatívnu organizáciu My Love Brazilia, ktorá zhromažďuje finančné prostriedky na boj proti chudobe v Brazílii. Dlhé roky podporuje Detský fond Nelsona Mandelu. Angažuje sa v charitatívnych organizáciách, ktoré podporujú výskum rakoviny prsníka.Od roku 2007 je čestnou predsedníčkou talianskej organizácie Athla Onlus, ktorá pomáha s integráciou mentálne postihnutých mladých ľudí. Ako najznámejšia čierna modelka vystupovala počas celej svojej kariéry proti rasizmu v módnom priemysle.Po jej boku sa objavili viacerí známi muži ako napríklad Mike Tyson, Flavio Briatore, Robert De Niro, či Louis C. Camilleri.