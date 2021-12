Najmilší človek v opernom svete, tenor José Carreras, jubiluje

Španielsky tenorista José Carreras spieva pieseň "Serenata" spolu s holandským huslistom Andrém Rieum počas kostýmovej skúšky Galavečera Josého Carrerasa v Lipsku 20.12.1998. Foto: TASR/AP

Barcelona/Bratislava 5. decembra (TASR) - Začiatkom tohto roku 21. januára oslavoval 80 rokov španielsky operný spevák Plácido Domingo, teraz jubiluje jeho o päť rokov mladší krajan, ďalší svetoznámy operný spevák José Carreras. Spolu s dnes už nebohým Lucianom Pavarottim (1935-2007) obohatili spoločne svetovú operu v rámci projektu The Three Tenors (Traja tenori), ktorý mal obrovský úspech.José Carreras už v začiatkoch zanechával kritikov v nemom úžase svojím dokonalým spevom a prejavom. Jeho široký koncertný repertoár obsahuje vyše 600 titulov najrozmanitejších štýlov, od barokovej po súčasnú hudbu a viac ako 60 opier, pričom sa objavil aj v hlavných úlohách niekoľkých operných filmov.Jeden z najslávnejších operných spevákov, ktorý má prezývku, sa dožíva v nedeľu 5. decembra 75 rokov.José Carreras, vlastným menom Josep Carreras i Coll, sa narodil 5. decembra 1946 v Barcelone. Už keď mal osem rokov vystúpil v rozhlase a začalo sa o ňom hovoriť ako o zázračnom dieťati. Keď mal 11 rokov, absolvoval prvé vystúpenie v Gran Teatro del Liceo v Barcelone. Hudbu študoval vo svojom rodnom meste.Profesionálnu kariéru začal v roku 1970 v barcelonskom divadle Gran Teatre del Liceu operami Nabucco a Lucrezia Borgia. José Carreras vystupoval na prestížnych scénach ako napríklad v newyorskej Metropolitnej opere, na scéne ktorej debutoval v roku 1974 v opere Tosca. O rok neskôr nasledovala milánska La Scala. Keď Carreras spieva, publikum cíti, že hudba je jeho život, že každý tón vychádza z hĺbky jeho srdca a duše, písala odborná kritika. Preslávil sa najmä vďaka precítenej interpretácii diel Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho.Účinkoval tiež v hlavných úlohách niekoľkých filmových opier nahratých pre televíziu a film, medzi ktorými nechýbajú opery La Bohme, I Lombardi, Turandot, Carmen, Don Carlo a mnohé ďalšie.José Carrerasa spája spolupráca s najslávnejšími dirigentmi ako napríklad s Herbertom von Karajanom, Claudiom Abbadom, Leonardom Bernsteinom, ako aj s vynikajúcimi divadelnými režisérmi - spomenúť možno mená ako Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Luigi Comencini a Harold Prince.Na vrchole úspešnej kariéry mu v roku 1987 diagnostikovali leukémiu. Napriek tomu, že lekári dávali Carrerasovi len malé šance na vyliečenie, zákernú chorobu prekonal a opäť sa vrátil na profesionálnu umeleckú dráhu. V roku 1988 založil Nadáciu Josého Carrerasa proti leukémii, ktorá ekonomicky podporuje výskum leukémie a udržiava banku darcov kostnej drene.Veľký ohlas vzbudil návrat José Carrerasa na koncertné pódiá v roku 1990 s mimoriadne úspešným projektom Traja tenori, ktorý ho spojil s Plácidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Traja svetoví tenori vypredávali v deväťdesiatych rokoch štadióny s pop-operným programom a približovali klasickú hudbu širokej verejnosti. Vystúpeniami na celom svete si získali viac ako dve miliardy divákov a tým nebývalo ovplyvnili svetovú operu.Výnimočný a neopakovateľný José Carreras navštívil viackrát aj Slovensko, keď vystúpil v Bratislave i v Košiciach. V bratislavskej športovej hale na Pasienkoch koncertoval po prvý raz v apríli 1992. V rámci svojho posledného svetového koncertného turné A Life in Music (Život v hudbe) vystúpil 8. decembra 2016 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave., také boli slová svetoznámeho španielskeho tenoristu José Carrerasa na adresu slovenského publika.