Svoju Lidl Čistinku má už aj Partizánske

O projekte Lidl Čistinka

Výnimočná príležitosť pre základné a stredné školy

Partizánske 1. júla (OTS) - Spomedzi všetkých zapojených získalo najvyšší počet hlasov. V hlasovaní verejnosti získalo 72 940 z celkových 415 773 hlasov. Dnes sa už jeho obyvatelia tešia z novučičkej Lidl Čistinky. Obyvatelia si ju po prvý raz mohli užiť v nedeľu 29. júna. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj známe futbalové osobnosti Juraj Kucka, Denis Vavro a Nikola Rybanská.uviedolSvoju Lidl Čistinku získalo Partizánske vďaka silnému odhodlaniu svojich obyvateľov. Výnimočný priestor ponúka miesto na aktívny oddych aj pokojné chvíle pre všetky vekové skupiny. Obyvatelia sa môžu tešiť na multifunkčné športovisko, detskú zónu s hojdačkami a šmykľavkou, workoutové ihrisko, oddychovú zónu s miestom na grilovanie či stolný futbal. Na Čistinke si príde na svoje naozaj každý.Lidl chce prostredníctvom tohto projektu priniesť do slovenských miest nielen viac zelene, ale aj podporiť miestne komunity a zlepšiť život obyvateľov.uzavrela v príhovoreMestský park si obyvatelia užili prvýkrát v nedeľu 29.6. Slávnostné otvorenie sprevádzal bohatý športovo-kultúrny program, ktorý bol nabitý aktivitami pre všetky vekové kategórie. Nechýbali vystúpenia miestnych umelcov edukačné a športové aktivity, súťaže o atraktívne ceny či autogramiáda slovenských futbalistov. Otvorenia sa zúčastnili aj bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka, futbalista Denis Vavro a reprezentantka Nikola Rybanská. Nová Čistinka sa hneď v prvý deň ukázala ako miesto, ktoré spája komunitu, ponúka priestor na relax aj pohyb a podporuje stretávanie ľudí všetkých generácií.Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!Každá Čistinka je vytvorená s ohľadom na potreby konkrétneho mesta, pričom jednotlivé moduly je možné variabilne usporiadať. Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní s detským ihriskom Žihadielkom, hodnota jedného mestského parku je takmer 300 000 €. Cieľom reťazca je prispieť k zdravšiemu, zelenšiemu a príjemnejšiemu mestského priestoru. V dnešnej dobe, keď sa životné tempo neustále zvyšuje, môžu ľudia práve na takýchto miestach spomaliť, načerpať novú energiu alebo posilniť medziľudské vzťahy. Lidl Čistinka nie je len o mestských parkoch, ale o dlhodobom záväzku reťazca vytvárať udržateľnú budúcnosť a podporovať zdravie a kvalitu života vo všetkých kútoch Slovenska.Počas predchádzajúcich dvoch ročníkov Nadácia Lidl už postavila desať mestských parkov po celom Slovensku. V poslednom, treťom ročníku sa tešilo ďalších päť miest, ktoré triumfovali vo svojich kategóriách. Okrem Partizánskeho získali Lidl Čistinku aj Hurbanovo, Bratislava – Dúbravka, Bernolákovo a Snina.Nadácia Lidl Slovenská republika tento rok spustila nový projekt, ktorého cieľom je podporiť zdravý životný štýl detí a mladých ľudí. Základné a stredné školy z celého Slovenska tak dostávajú príležitosť získať moderné multifunkčné ihrisko v hodnote takmer 100 000 eur. Do projektu sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku, bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Podmienkou je vyplnenie online dotazníka a záväzok zabezpečiť vhodný pozemok pre výstavbu ihriska.Nezmeškajte svoju šancu. Ak ste základná alebo stredná škola a máte priestor, kde by nové ihrisko mohlo vyrásť, neváhajte a prihláste sa.Viac informácií a nájdete na webovej stránke súťaže alebo môžete priamo napísať na sutaz@lidl.sk.