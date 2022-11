Symbolom Medzinárodného dňa vojnových veteránov je červený mak

Compiegne/Bratislava 11. novembra (TASR) - Deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Dovtedy najkrvavejší, štyri roky trvajúci konflikt v dejinách ľudstva ukončilo prímerie, ktoré bolo podpísané 11. novembra 1918 o 11.11 h v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku neďaleko severofrancúzskeho mesta Compiegne.



V krajinách Spoločenstva národov (Commonwealth) znie oficiálny názov tohto dňa Deň pamäti (Remembrance Day), v Spojených štátoch amerických si ho pripomínajú ako Deň veteránov, vo Francúzsku a v niektorých ďalších západoeurópskych krajinách ako Deň prímeria.



Keďže symbolom utrpenia vojakov vo vojnovom konflikte sa stal červený kvet vlčieho maku, Medzinárodný deň vojnových veteránov nazývajú v niektorých krajinách aj Deň červených makov a pripnutím symbolického kvetu si ľudia pripomínajú hrdinstvo vojakov a vzdávajú im úctu. Kvet vlčieho maku si zvolila do svojho znaku aj Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky.



Symbol červeného maku má pôvod v básni In Flanders Fields (Na poliach Flámska), ktorú v máji 1915 napísal kanadský vojenský lekár John McCrae po tom, ako sa v oblasti západného Flámska zúčastnil na veľkej bitke o belgické mestečko Ypres. Ako vojenský chirurg sa nevedel zmieriť s útrapami zranených vojakov a svoju bolesť zmierňoval písaním básní.



Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Ako zámienka poslúžil atentát na následníka rakúskeho trónu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajeve. Proti sebe stáli štáty Dohody (na začiatku vojny Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo, časom sa pridalo Taliansko, USA, Japonsko) a Ústredné veľmoci (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, ku ktorým sa pridala Osmanská ríša, Bulharsko a ďalšie). Straty na oboch stranách predstavovali približne desať miliónov mŕtvych, asi 21 miliónov ľudí bolo zranených a 7,7 milióna nezvestných.



Tradícia osláv konca prvej svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí podpísania prímeria 11. novembra 1919, keď si tento deň pripomínali v Londýne, v Paríži i v ďalších mestách.



Deň vojnových veteránov si každý rok pripomíname aj na Slovensku, a tak to bude aj tento rok. Ministerstvo obrany SR pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov na 11. novembra viacero aktivít, ktorými si predstavitelia rezortu, ozbrojených síl i široká verejnosť uctia obete oboch svetových vojen, ako aj všetkých vojnových konfliktov.



Na znak úcty vojnovým veteránom bude symbolom 11. novembra, červenými makmi, vysvietený aj Bratislavský hrad, v čase od 18.00 do 22.00 h.