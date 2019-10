Sysle pasienkové, žijúce v kolóniách na Slovensku, už zazimovali

Bratislava 29. októbra (TASR) - Sysle pasienkové, nazývané tiež slovenské surikaty, sa už uložili na zimný spánok. Kolóniám počas roka aj v období spánku pomáhajú odborníci, aby zabránili vyhynutiu tohto druhu na území Slovenska. "Robíme všetko pre to, aby sme im pomohli prekonať nepriazeň počasia, pôsobenie predátorov a vytvorili vhodné podmienky na návrat tohto, kedysi bežnejšieho zvieraťa naspäť do slovenskej prírody," informovala TASR výkonná riaditeľka občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku Lucia Deutschová.



Vďaka vysokým teplotám počas babieho leta zostali sysle dlhšie aktívne predtým, než sa uložili na zimný spánok. "Posledné tri aktívne jedince sme tento rok pozorovali 17. októbra v lokalite s najhustejším výskytom sysľa na Slovensku – Biele vody pri Muráni. Do prvých októbrových dní boli aktívne aj v Hrhove, čo je jedna z dvoch lokalít v Slovenskom krase, kde im už piaty rok aktívne pomáhame v rámci projektu LIFE Energia," povedal Ervín Hapl z Ochrany dravcov na Slovensku.



Ďalšou projektovou lokalitou, ktorej sa Ochrana dravcov na Slovensku venuje, je Gemerská Hôrka. Aj napriek nepriaznivým podmienkam lokality, ktorú tri roky za sebou postihli záplavy a následne aj útoky predátorov - jastraba veľkého a mačky divej, sa podarilo kolóniu zachrániť a zvýšiť počet sysľov.



V zimnom spánku zostanú sysle v závislosti od počasia približne do marca. Aby zimu prežilo čo najviac jedincov, podporujú ich odborníci doplnkovým krmivom, ako je slnečnica, jačmeň, ovos, vlašské orechy či jablká. "Kým sa sysle zobudia, vymyslíme spôsob, ako útokom mačiek predchádzať, napríklad oplotením alebo podporou iných druhov, ktoré mačka tiež loví," doplnil Hapl.



Projekt LIFE Energia síce tento rok končí, ale starostlivosť o lokality v Slovenskom krase bude pokračovať aj naďalej. "Naším cieľom je vrátiť toto krásne zviera naspäť do slovenskej prírody, a to nie len z dôvodu, že bol kedysi kľúčovou potravou niektorých dravcov," vysvetlil Hapl.