Herečka T. Dyková si v novej českej komédii vyskúšala úlohu narkomanky

Bratislava 18. novembra (TASR) – Česká herečka Tatiana Dyková si v novej komédii Jana Prušinovského Grand Prix vyskúšala úlohu narkomanky. Prijať rolu drogovo závislej Jindry bolo pre niekoľkonásobnú držiteľku Českého leva príležitosťou a výzvou.



"A to ja mám rada. Navyše, celá produkcia, s ktorou Honza väčšinou tvorí, je úžasná. Myslím si, že sa navzájom máme radi, v takej atmosfére sa vždy dobre pracuje," uviedla Dyková k nakrúcaniu snímky, v ktorej sa Kryštof Hádek stretol s Robinou Ferrom a Štěpánom Kozubom, členmi populárnej skupiny Tři Tygři. V úlohe večne nespokojného dôchodcu sa predstaví Miroslav Donutil.



Inšpiráciu na stvárnenie postavy Jindry čerpala Dyková na pražskej hlavnej stanici. "Sadla som si tam a pozorovala miestne postavičky. Niekedy to bolo náročné, inokedy úsmevné. Rozhodne som bola presvedčená, že ju musím stvárniť sympaticky, ako najviac to len pôjde. Pretože inak na životoch drogovo závislých nie je smiešne vôbec nič a divák už nemá náladu pozerať sa na smutný život trosky," vysvetľuje herečka, ktorá okrem hlavnej stanice strávila mnoho času aj v maskérni.



Dyková pred každým nakrúcaním bola "v opatere" umeleckého maskéra dve a pol hodiny a po nakrúcaní ďalšiu hodinu. "Bol to fascinujúci pohľad, ako sa z mojej tváre stáva niečo úplne odpudivé. Ale toto na svojej práci milujem," vyhlásila herečka.



Roadmovie, ktorú nakrúcali v štyroch európskych štátoch, sa začína v pohraničnom Cvikove, kde bratranci Roman a Emil žijú a snívajú o tom, že raz budú pretekať vo Formule 1. Životom rozčarovaný Roman vedie autobazár, svojrázny Emil pracuje v autodielni a jedného dňa sa mu podarí vyhrať v televíznej súťaži lístky na Veľkú cenu Formuly 1 v Barcelone. Bratranci sa vydajú na divokú cestu za snom plným nečakaných udalostí.



Komédiu Grand Prix, ktorou Prušinovský nadväzuje na predchádzajúce úspešné seriály Okresní přebor, Čtvrtá hvězda alebo Most!, uvádza do kín distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia od 17. novembra.



Trailer: