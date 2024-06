T. Klus a M. Gyimesi podporia charitatívnu akciu Hudba bez bariér

Bratislava 4. júna (TASR) - Občianske združenie Parasport24 pripravuje 12. ročník charitatívneho podujatia Hudba bez bariér. Uskutoční sa v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov nad obcou Ladce 20. júna, vystúpia populárny český pesničkár Tomáš Klus a Martin Gyimesi, predstaviteľ Karola Duchoňa v úspešnom slovenskom muzikáli. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Hviezdou unikátnej benefičnej akcie bude český spevák a skladateľ Tomáš Klus. Všestranný hudobník aktuálne nakrúca seriál a chystá koncerty doma aj na Slovensku.



"Na Hudbe bez bariér zahrám po prvýkrát, veľmi sa na to teším. Veľa som o tom počul, že je to skvelá akcia. U nás v Čechách pravidelne podporujem charitatívne akcie a nikdy nepoviem nie. Pomáhať si musíme. Zahrám výber najlepších piesní, aby si mohli s nami zaspievať aj diváci," hovorí spevák.



Projekt Hudba bez bariér podporilo už množstvo populárnych interpretov. Tentokrát sa diváci môžu tešiť aj na zvučný hlas Martina Gyimesiho, ktorý hviezdi ako Karol Duchoň v muzikáli Na srdci mi hraj.



"Na projekte Hudba bez bariér vystúpim po prvýkrát a mám z toho veľkú radosť. Vždy veľmi rád prispejem svojou účasťou ľuďom, ktorí to potrebujú. Hudba prináša ľuďom radosť a emóciu a pokiaľ má ešte aj pomôcť, tak už viac si nemôžem ako umelec priať. Keď ma oslovil Mirko Buľovský, ktorý tento projekt úspešne vedie už niekoľko rokov, neváhal som ani sekundu. Hudba bez bariér už 12 rokov pomáha ľuďom s neľahkým osudom, ktorí sa nevzdávajú a objavujú nový zmysel života prostredníctvom športu a umenia, Vďaka tomu sa im darí aj napriek ich hendikepu žiť život naplno," dodáva Gyimesi.



Akciu bude moderovať Ján Žgravčák, ktorého diváci poznajú z programu Hit roka na RTVS. Výťažok z vyše dvojhodinového hudobného programu poputuje opäť na charitatívne účely. Organizátori tak opäť podporia najslabších - choré deti a sociálne slabé rodiny.



Občianske združenie Parasport24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj.