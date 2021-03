T. Rafa kráčal po stopách utečencov, teraz prichádza s dokumentom

Bratislava 14. marca (TASR) - V lete 2015, keď Európa zažívala nevídaný nával utečencov z vojnou zmietaných krajín ako Sýria či Irak, sa slovenský fotograf a filmár Tomáš Rafa vydal s kamerou na cestu. Teraz prichádza s celovečerným dokumentárnym filmom Utečenci sú tu vítaní. V online premiére ho uvádza streamovacia platforma DAFilms.sk symbolicky 14. marca. "V deň neslávne známeho výročia založenia tzv. Slovenského štátu, ktorý s obľubou oslavujú slovenskí prívrženci ultrapravicovej scény," informovala TASR PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.



Uvedenie filmu bude sprevádzať online diskusia s Tomášom Rafom, ktorý vyše desať rokov mapuje vzostup nacionalizmu, extrémizmu a xenofóbie nielen na Slovensku. "Dramatické situácie, ktoré som videl, mi pomohlo prekonať aj to, že medzi mnou a realitou bola kamera. Pretože tá realita dokázala normálne zmýšľajúceho a cítiaceho človeka paralyzovať," hovorí Rafa, ktorý bol svedkom príbehov utečencov v Maďarsku, v Srbsku, v Chorvátsku i v Grécku. Videl aj to, ako sa v roku 2016 v Idomeni na protest proti uzavretiu grécko-macedónskych hraníc upálil muž, ale aj to, ako už v roku 2015 eskalovalo násilie po tom, čo Maďarsko obohnalo svoje hranice 'žiletkovým' plotom.



"Nemal som scenár. Je to skutočne čistý proces zaznamenávania, niekto by to mohol nazvať aj výskum s kamerou alebo obrazový opis udalostí. Všetko, čo sa však okolo mňa dialo, na mňa aj vplývalo, a vďaka tomu tie zábery vo filme vyzerajú tak ako vyzerajú. Nemyslím si, že sú neosobné alebo bez emócií. Práve naopak, zdieľajú nielen vizuálnu, ale aj emocionálnu informáciu," vysvetľuje režisér, ktorého dokumentárne videá a reportáže videli na Youtube milióny divákov. V dlhometrážnom debute prináša autentické svedectvo z rokov 2015 a 2016, keď Európu zasiahla najväčšia migračná vlna od čias druhej svetovej vojny a vzbudila protiislamské nálady. V snímke zachytil aj v Bratislave skandujúcich neonacistov "Slovensko Slovákom" či ich kolegov skandujúcich u našich západných susedov "Čechy Čechom", ale tiež stretnutia s empatickými dobrovoľníkmi, ktorí často v prvej línii nahrádzali pomoc krajín ľuďom na úteku.



Film Utečenci sú tu vítaní mal svetovú premiéru na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jihlava 2020. Na Slovensko sa dostáva v online premiére, ktorá neštandardne predchádza ďalším festivalovým uvedeniam a kinodistribúcii. "Téma, ktorú Tomáš Rafa otvára, je akútne aktuálna a neznesie odklad. Hoci sa zdá, že zaznamenáva minulosť, predovšetkým upozorňuje na stále silnejúci extrémizmus v našom bezprostrednom okolí," uviedla Dorota Zacharová z DAFilms.sk s tým, že portál chce uvedením snímky prispieť k nevyhnutnej diskusii.