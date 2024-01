Tajči Gali a ADiss predstavujú novinku Nad zemou

Bratislava 18. januára (TASR) - Prvú spoločnú skladbu Nad zemou predstavujú Tajči Gali (vlastným menom Tatiana Galambošová) a ADiss (Adam Miščík). Zatiaľ čo ADissa nie je potrebné scéne extra predstavovať, Tajči Gali je zatiaľ stále nováčikom, tvrdou prácou a zanietením však za necelý rok prekonala očakávania. Novinka Nad zemou je určená pre všetkých, ktorí chcú mať v playliste motivačnú skladbu, ktorá im nedovolí poľaviť ani vzdať sa. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Tatiana Galambošová sa pred rokom v januári rozhodla zmeniť svoj život, predchádzajúci rok 2022 bol pre ňu totiž náročný. Uvedomenie si, že vždy žila život niekoho iného, len nie svoj, ju posunulo a priviedlo k myšlienke na zmenu. Prvé EP Bez obáv vydala hneď vo februári 2023 a pokračovala ďalej.



"Cez spoločných známych som sa dostala k ADissovi, s ktorým sme pripravili prvé spoločné skladby. Mojím cieľom pri novej skladbe Nad zemou je, aby si jej poslucháči uvedomili, že sú na správnej ceste. Že stojí za to ísť si za svojím snom, nech si hovorí kto chce, čo chce," doplnila speváčka.



"Tajči chcela niečo motivačné, nech je to svižné, nech je to hudobné. Jej meno krásne stúpa z absolútnej nuly na niečo významné. Myslím si, že je to fantastické a opäť môžeme iba držať palce, nech ju to napĺňa a nech ju to baví," hovorí ADiss.



Tajči Gali má vyštudované hudobno-dramatické konzervatórium a bábkoherectvo na VŠMU. Vo februári 2023 vydala prvé EP s názvom Bez obáv. V roku 2023 sa objavila v menších úlohách v seriáloch Mama na prenájom a Nemocnica.











Nad zemou videoklip: