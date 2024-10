Take That koncertom plným hitov roztancovali Bratislavu

Na snímke zľava Mark Owen, Gary Barlow a Howard Donald počas koncertu anglickej skupiny Take That v Bratislave 15. októbra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke Howard Donald počas koncertu anglickej skupiny Take That v Bratislave 15. októbra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 16. októbra (TASR) – Slovenská metropola si v utorok večer (15. 10.) zapísala do hudobnej kroniky ďalšie svetové meno. V rámci This Life On Tour sa predstavila anglická skupina Take That. Pôvodne päťčlenná, dnes trojčlenná zostava Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald zažila časy najväčšej slávy v 90. rokoch. Do bratislavského playlistu zaradili 19 piesní, všetko známe songy. V TOP 40 britskej hitparády bodovalo 27 piesní, z nich dvanásť sa dostalo na prvé miesto a desať z nich zaznelo v utorok aj z pódia, čo predstavovalo viac než polovicu koncertu.Trojica fešákov sú dnes už päťdesiatnici, šarm a elegancia im však stále nechýba, čo ocenili aj ich bratislavské fanúšičky, ktoré s nimi vyrastali a v hľadisku mali jednoznačnú prevahu. Koncert začali hitom Greatest Day z piateho albumu The Circus, vydaného v decembri 2008, druhou bola skladba Giants z ôsmeho albumu Wonderland, ktorý vyšiel v marci 2017. Po nej pozdravil arénu Howard Donald so slovami 'dobrý večer Slovensko, my sme Take That', čo malo veľkú odozvu. Ako ďalšie odohrali hity Everything Changes, Shine, A Million Love Songs, I Found Heaven, Pray, cover hitu How Deep Is Your Love od skupiny Bee Gees, Patience.Trojica roztočila elegantnú anglickú šou, pri ktorej striedali kostýmy, tancovali a hlavne výborne spievali a zabávali publikum. To platilo aj pri ďalších piesňach The Flood, Get Ready for It, pričom pri skladbe Windows prišli so slovenskou zástavou a tričkom so slovenským znakom. Situáciu komentovali slovami, že radi nakupujú a ukázali do hľadiska fľašu bieleho slovenského vína. Nálada sa stupňovala na pódiu aj pred ním a do finále pridali ďalšie hity This Life, Relight My Fire, These Days, Hold Up a Light. Pri piesni Back for Good vošli všetci traja do hľadiska, pri poslednej dvojici hitov Never Forget a Rule the World už s nimi spievali aj skoro všetci diváci.Hľadisko oslovili Take That aj tým, že počas koncertu spomínali na míľniky svojej hudobnej dráhy. Z technických vymoženosti zaujala zadná veľkoplošná obrazovka, osvetlenie pódia a hlavne výborný zvuk. Nemalou mierou prispela k perfektnej atmosfére aj sprievodná kapela, a tiež predskokanka, domáca speváčka Lina Mayer, ktorú si kapela sama vybrala.Päťčlennú vokálnu formáciu Take That zostavil v Manchestri v roku 1990 manažér Nigel Martin-Smith. V zostave boli Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald, v začiatku kariéry do nej patrili aj Robbie Williams a Jason Orange, obaja v nej účinkovali do konce roka 2014. V auguste 1992 vydala skupina prvý album s názvom Take That And Party. Rozišla sa vo februári 1996. Vo štvorici, už bez Robbieho Williamsa sa dali opäť dohromady v roku 2005. Vydali deväť štúdiových albumov, deviaty This Life vyšiel v novembri 2023, sedem z nich vrátane najnovšieho sa dostalo na prvé miesto rebríčka.Zo súčasnej trojice boli Gary Barlow a Mark Owen úspešní aj ako sólisti. Gary Barlow (1971) vydal šesť sólových albumov, v TOP 40 rebríčku mal deväť skladieb, tri z nich na prvom mieste Forever Love, Love Won't Wait a Sing. Mark Owen (1972) vydal päť albumov, skladby Child a Clementine sa dostali v hitparáde na tretie miesto. Z Bratislavy sa skupina presúva do Prahy, kde budú koncertovať v hale O2 Universum.