Takmer 70 % detí mladších ako 14 rokov je online každý deň

Bratislava 7. augusta (OTS) - Technológie sú neodmysliteľnou súčasťou generácie Z, ktorá s nimi vyrastá a je s nimi prepojená takmer od narodenia. Ako ich však ochrániť pred rôznymi nástrahami, s ktorými sa v online priestore môžu stretnúť? Až 69 % detí vo veku 9 – 14 rokov je online každý deň, preto najlepším spôsobom, ako ich ochrániť, je komunikácia, vzdelávanie, upozorňovanie na riziká a rady, ako byť online a v bezpečí. A presne to bolo témou netradičného IT workshopu – Ako byť online a v bezpečí, ktorý 3. augusta v rámci Detskej Univerzity Komenského pre malých študentov online zrealizovala IT spoločnosť DATALAN.Cieľom online workshopu bolo rozšíriť deťom obzory, hravou formou ich oboznámiť s dôležitými informáciami o vlastnej bezpečnosti a dať im príležitosť dostať kompetentné odpovede na zvedavé otázky priamo od expertov. Zapojilo sa do neho viac než 250 detí.Na úvod ich privítal priamo, ktorý považuje tému bezpečnosti za mimoriadne dôležitú či už ide o veľké firmy, jednotlivcov alebo deti. „Počas IT workshopu Ako byť online a v bezpečí sa deťom prihovorili traja skúsení odborníci.upozornil, že čo raz dáme na internet, ostane tam navždy. „“ Okrem toho poradil deťom ako si vytvoriť dobré a zapamätateľné heslo, ako si chrániť súkromie, vyberať si priateľov na sociálnych sieťach ale hlavná rada znie – „Keď si nevieš rady alebo si nie si istý, pýtaj sa!“deťom vysvetlil, ako používať bezpečne aplikácie v telefóne a ako sa bezpečne pripojiť k sieti. Online anketa ukázala, že 97 % detí vie, že najbezpečnejšie pripojenie je vždy cez mobilného operátora a nie cez verejnú nezabezpečenú WiFi sieť. Erich ich však upozornil aj na to, že nie všetky aplikácie, aj keď sú dostupné v oficiálnych obchodoch, musia byť 100 % bezpečné. Treba si dať pozor aj na oprávnenia pre danú aplikáciu, aby sme nepovolili viac, ako je potrebné.Do tretice sa deti oddozvedeli, ako by mala generácia Z bezpečne využívať sociálne siete. Problémom dnešných detí je vytváranie si idolov, ktoré majú na prvý pohľad dokonalý život a snažia sa ich napodobňovať, no v mnohých prípadoch je to úplne inak. Veľa ľudí na internete totiž žije falošné životy. Roman deťom tiež ukázal mimoriadne zaujímavé, dokonca až znepokojivé čísla. Vedeli ste, že „ľudia sa dotýkajú obrazovky svojho telefónu 2 600-krát denne a pozerajú sa na svoj telefón každých 12 minút“? Ako Roman na záver dodal, „Záver workshopu patril zvedavým otázkam detí, ktoré zaujímalo napríklad koľko času by mali stráviť na internete, prečo sa nám zobrazujú reklamy na produkty, ktoré sme nikdy nehľadali, len sme o nich rozprávali, či je čínsky Tik-Tok naozaj nebezpečný, ale aj ako funguje VPN sieť či ako sa zachovať pri krádeži fotky na sociálnej sieti.IT workshop prebiehal rovnakou formou ako live prednášky Detskej univerzity a jeho záznam si môžete bezplatne pozrieť na youtube kanáli DATALAN . Účasťou na workshope sa deti automaticky zapojili do súťaže o notebook od spoločnosti DATALAN, ktorý už každoročne venuje jednému z usilovných študentov letnej univerzity. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú koronavírusom, sa tohtoročná Detská Univerzita Komenského koná výlučne online a takmer tisícka detí má možnosť sledovať prednášky formou živého streamovania. 18. ročník DUK prebieha až do 26. augusta, kedy bude vyhlásený aj víťaz notebooku.Viac informácií nájdete aj na www.dukonline.sk