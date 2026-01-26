< sekcia Magazín
Tamara je seriózna
Bratislava 25. januára (TASR) - Ženské meno Tamara má hebrejský pôvod a v preklade znamená "datľová palma". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Tamka, Tamarka.
Na prvý pohľad pôsobia Tamary, ktoré oslavujú meniny 26. januára, ako flegmatičky. Neznamená to však, že by neboli aktívne, konajú však s rozvahou. Sú pritom solídne, seriózne a pôvabné. Nositeľky mena Tamara horlivo študujú, či už ide o filozofiu alebo ekonómiu. V zamestnaní sú trochu pomalšie, ale len preto, aby sa mohli zaoberať každým detailom. Veľmi často život zasvätia práci.
Sú priemerne životaschopné, mali by sa vyhýbať ťažkým jedlám. Tamarky ovplyvňuje planéta Merkúr, ich obľúbené farby sú pomarančová, zelená a biela, ochranné rastliny čakanka a saturejka, ochranné kamene jaspis, nefrit a zafír. Ich totemovým živočíchom je ropucha.
