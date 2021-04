Tanečník, choreograf a režisér Ján Ďurovčík oslavuje päťdesiatku

Medzinárodný festival moderného baletu Chorea 2018. Na archívnej snímke slovenský choreograf a tanečník Ján Ďurovčík Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke Dárius Kočí (vpredu) počas generálnej skúšky muzikálu Voda (a krv) nad vodou v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Michalovce/Bratislava 10. apríla (TASR) – Drina, úspech a dojatie. To sú charakteristické znaky a rukopis práce známeho slovenského režiséra, choreografa a tanečníka Jána Ďurovčíka, ktorý sa v sobotu 10. apríla dožíva 50 rokov.Významné úspechy dosiahol nielen na domácej umeleckej scéne, ale aj v zahraničí. Podpísal sa pod mnohé produkcie, ktoré dosiahli veľký ohlas či už v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave, v Štátnej opere v Prahe alebo v Národnom divadle v Tokiu. Laureát niekoľkých prestížnych ocenení spolupracoval aj s osobnosťami svetového formátu ako sú Lisa Stansfield či Mireille Mathieu.Ján Ďurovčík sa narodil 10. apríla 1971 v Michalovciach. Študoval choreografiu u profesora Štefana Nosáľa na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Vzdelanie si doplnil na tanečnom inštitúte (Institute For Dance And Dance Instruction) v belgických Antverpách. Neskôr získal angažmán ako sólista v H.F. Dansetheatre Amsterdam a učil moderný tanec na International Dance Stage Bornem v Belgicku. Vo veku 22 rokov založil dvanásťčlenný balet Torzo (1992-1995), ktorý bol prvým pokusom o vytvorenie profesionálneho divadla moderného tanca na Slovensku.V rokoch 1997-1999 viedol ako spoluzakladateľ Bratislavské divadlo tanca (BDT), na ktoré v roku 2005 nadviazalo Slovenské divadlo tanca (SDT). Od roku 2020 je SDT organizačnou zložkou Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) a venuje sa tvorbe a prezentácii experimentálnych a multižánrových umeleckých programov.V roku 2000 založil aj divadelno-tanečné teleso JAN. Od roku 2017 je umeleckým garantom Medzinárodného festivalu moderného baletu Chorea, ktorý do Bratislavy pozýva hviezdy moderného baletu svetového formátu.Na svojom konte má Ján Ďurovčík desiatky mimoriadne úspešných baletných, operných i muzikálových choreografií a réžií. Medzi najznámejšie patria inscenácie Strom, Rasputin, Cigáni idú do neba, Pomáda, Na skle maľované, Hriešny tanec, Neberte nám princeznú, Popolvár, West Side Story, Rómeo a Júlia, Carmen, Ôsmy svetadiel, Šľahačková princezná, či Voda (a krv) nad vodou.Ján Ďurovčík je autorom produkcií pre popredné slovenské a zahraničné scény ako sú SND a Nová scéna v Bratislave, Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre, Štátne divadlo (ŠD) v Košiciach, Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), Národné divadlo v Brne či Goja Music Hall a divadlo Kalich v Prahe.Zrejme najvýraznejším medzníkom doterajšej umeleckej kariéry Jána Ďurovčíka bola premiéra Vtáka ohniváka v Národnom divadle v Tokiu (Tokyo National Theatre), baletný súbor ktorého naštudoval tento titul pod jeho vedením, v januári 2004 ho uviedol ako svoju premiéru a následne zaradil predstavenie do svojho repertoáru.Vyhľadávaný umelec sa tiež podieľal na realizácií mnohých banketov, koncertov, galavečerov a televíznych inscenácií či prenosov. Divákom je známy aj ako porotca, najmä z televíznych tanečných súťaží a folklórnej šou RTVS Zem spieva. Bol režisérom otváracieho ceremoniálu 83. Majstrovstiev sveta v hokeji (2019), ktorý sa konal v košickej Steel aréne. Miliónom divákov pri televíznych obrazovkách v krátkom "divadle" štýlovo predstavil legendy, krásy a úspechy Slovenska.Umelecká tvorba Jána Ďurovčíka bola okrem iného ocenená aj Krištáľovým krídlom (1999) v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie a titulom Osobnosť Bratislavy (2019), ktorý získal za aktivity vedúce ku kultúrno-spoločenskému rozvoju hlavného mesta SR.