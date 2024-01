Tanečník, tréner i porotca Blesák: Spoločenské tance sú životný štýl

Bratislava 2. januára (TASR) - Spoločenské tance sú životný štýl. Tvrdí to oceňovaný tanečník, tréner a porotca spoločenských tancov Zdeno Blesák. Rodák z Trnavy, ktorý v slovenskom Ríme vedie tanečný klub TK Welcome, tancuje od svojich siedmich rokov. V rozhovore pre TASR potvrdil, že jeho záujem o spoločenský tanec mal inú intenzitu v detstve ako neskôr v dospelosti.



"Tanec už vnímam ako životný štýl, je to niečo medzi športom a umením. Čim som bol starší, tým mi spoločenský tanec dával niečo iné. Naučil ma spoločenskému správaniu, komunikovať s opačným pohlavím, umeniu držania tela, prispôsobiť sa situáciám a komunikovať všeobecne s ľuďmi aj vekovo staršími," poznamenáva Blesák. "Bavil ma pohyb, hudba aj úspechy, ktoré sa dostavili. Postupne ma fascinovalo odovzdávať skúsenosti ďalším záujemcom o tanec, tanečným súťažným párom alebo ľuďom, ktorí sa učia tancovať len tak pre radosť," priznáva 32-ročný tanečník a tréner.



Blesák priznal, že nádejní tanečníci ho oslovujú často aj s tým, že chcú prostredníctvom tanca a tanečných tréningov aj schudnúť. "Ľudia väčšinou prichádzajú s tým, že sa chcú hýbať, nechce sa im chodiť do posilňovne alebo behať, radšej 'spaľujú' formou tanca. Vyžaduje to správne držanie tela, celé svalstvo je aktivované, človek sa hýbe neustále, aj keď nechce. Postava sa formuje sama," uzavrel.