Tante Elze sa vracia na scénu s novou skladbou Magický šalát

Bratislava 10. októbra (TASR) - Projekt Tante Elze, za ktorým stojí skladateľka, producentka a speváčka Veronika Lečková Seppová, sa po niekoľkých rokoch vracia na scénu so singlom Magický šalát. Novinka bude súčasťou druhého štúdiového albumu Ódy, ktorý vyjde 23. októbra vo vydavateľstve Slnko Records. Tante Elze hlási aj návrat na koncertné pódiá. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Magický šalát je otváracou a nosnou piesňou albumu Ódy. Bláznivé a groteskné syntetizátorové objatie s dadaistickým textom je venované Hudbe s veľkým H, ktorej produkcii sa Tante Elze dlhšie nevenovala z časových a životných okolností pri výchove dvoch dcér. Skladba je tiež o znovunájdení radosti a ľahkosti z tvorby bez veľkých ambícií.



"Pesnička je jednou z najrýchlejšie zložených, otextovaných aj vyprodukovaných z celého albumu a nesie v sebe energiu vrhnutia sa do vôd voľnej hry a radosti z procesu. Nikdy by som nepovedala, že v nej nechám prvý zvuk z nového syntetizátora a tiež veľmi jednoduchý repetívny motív. To bolo v minulosti úplne proti mojim pravidlám. Tak som sa však tešila, že energiu a radosť zo zvuku a trochu neohrabaného motívu som chcela zachovať. Text vznikal tiež neobvykle, metódou poloautomatického písania, kde som napísala niečo z hlbín podvedomia na hudbu a až spätne som dešifrovala význam piesne," hovorí speváčka.



Nový album Ódy vrátane aktuálneho singlu Magický šalát predstaví Tante Elze naživo prvýkrát na dvojkoncerte s kapelou Kolowrat 29. novembra na bratislavskej lodi.