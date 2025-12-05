< sekcia Magazín
Tata Bojs pripravujú nový album, vydávajú singel Třetí osoba
Nové skladby spolu so staršími, rokmi overenými, kapela predstaví aj v rámci jarného turné.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Česká kapela okolo Milana Caisa a Mardošu Tata Bojs je ponorená v kreatívnom procese a pracuje na novom, v poradí už 11. radovom albume. Ďalšou ochutnávkou je po štvorpiesňovom EP 25 práve vydaný singel Třetí osoba. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Skladba s typickou poetikou a rockovým nádychom je zároveň energickou pozvánkou k návratu do pražského Fóra Karlín, kde Tata Bojs presne po roku a jednom dni, teda 26. februára 2026 nový album uvedú do života. Nové skladby spolu so staršími, rokmi overenými, kapela predstaví aj v rámci jarného turné, ktoré odštartuje 20. februára v Českých Budějoviciach a zakončí 2. mája v Jablonci nad Nisou.
„Třetí osoba je svižná a celkom jednoduchá pieseň s výrazným gitarovým riffom. Prišla nám ako dobrý adept do predvianočného času pokoja, ktorý však málokedy časom pokoja skutočne je. Bude to vlastne už piata prezradená pesnička z albumu. Avšak polovica tajomstiev ešte stále ostáva,“ komentuje Milan Cais singel, na ktorom kapela pracovala spolu s ďalšími skladbami v októbri a novembri v štúdiách SONO a Gui-ton.
Autor textu Mardoša dodáva: „Zrejme je to naša doposiaľ úplne najosobnejšia pesnička. Pretože v nej prechádzame z jednej osoby do druhej, respektíve z prvej do tretej. Jednou z tém nášho nového albumu je komunikácia či jej absencia, ktorú tu rozprávač rieši určitým odosobnením. V podstate je to priamočiara milostná pesnička, avšak sama sa svojej priamočiarosti bráni.“
Třetí osobu, nie však v tretej osobe, a rozhodne nie odosobnene, Tata Bojs predstavia na jarnom turné i na výročnom koncerte vo Fóre Karlín.
„Ako už vizuál k singlu napovedá, budeme v scénografii a projekciách veľa pracovať s čiernobielym prostredím. Samotná scéna bude vizuálne nadväzovať na predošlé Fórum, ale zároveň by pocit z nej mal byť odlišný. Minule hral podstatnú rolu vertikálny zlatý rez, teraz to bude naopak horizontalita. Princíp ale zostáva, synchronicita a dotvorenie zvuku obrazom. To je niečo, čo ma dlhodobo zaujíma a čo by malo divákom násobiť zážitok z pesničiek,“ dodáva Milan Cais.
Skladba s typickou poetikou a rockovým nádychom je zároveň energickou pozvánkou k návratu do pražského Fóra Karlín, kde Tata Bojs presne po roku a jednom dni, teda 26. februára 2026 nový album uvedú do života. Nové skladby spolu so staršími, rokmi overenými, kapela predstaví aj v rámci jarného turné, ktoré odštartuje 20. februára v Českých Budějoviciach a zakončí 2. mája v Jablonci nad Nisou.
„Třetí osoba je svižná a celkom jednoduchá pieseň s výrazným gitarovým riffom. Prišla nám ako dobrý adept do predvianočného času pokoja, ktorý však málokedy časom pokoja skutočne je. Bude to vlastne už piata prezradená pesnička z albumu. Avšak polovica tajomstiev ešte stále ostáva,“ komentuje Milan Cais singel, na ktorom kapela pracovala spolu s ďalšími skladbami v októbri a novembri v štúdiách SONO a Gui-ton.
Autor textu Mardoša dodáva: „Zrejme je to naša doposiaľ úplne najosobnejšia pesnička. Pretože v nej prechádzame z jednej osoby do druhej, respektíve z prvej do tretej. Jednou z tém nášho nového albumu je komunikácia či jej absencia, ktorú tu rozprávač rieši určitým odosobnením. V podstate je to priamočiara milostná pesnička, avšak sama sa svojej priamočiarosti bráni.“
Třetí osobu, nie však v tretej osobe, a rozhodne nie odosobnene, Tata Bojs predstavia na jarnom turné i na výročnom koncerte vo Fóre Karlín.
„Ako už vizuál k singlu napovedá, budeme v scénografii a projekciách veľa pracovať s čiernobielym prostredím. Samotná scéna bude vizuálne nadväzovať na predošlé Fórum, ale zároveň by pocit z nej mal byť odlišný. Minule hral podstatnú rolu vertikálny zlatý rez, teraz to bude naopak horizontalita. Princíp ale zostáva, synchronicita a dotvorenie zvuku obrazom. To je niečo, čo ma dlhodobo zaujíma a čo by malo divákom násobiť zážitok z pesničiek,“ dodáva Milan Cais.