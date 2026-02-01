< sekcia Magazín
Tatiana je svojská
Obľúbené farby Tatiany sú fialová, modrá, ochranné kamene achát a perla.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Ženské meno Tatiana má latinský pôvod. Z prekladu nám voľne znie ako "ustanovovať, rozdeľovať". Je obľúbené najmä na území krajín, kde sa hovorí po rusky a v ich okolí. Nositeľky oslovujeme Táňa, Táni, Tánička, Tatianka.
Tatiany, ktoré majú meniny 1. februára, na nás navonok pôsobia ako zasnené flegmatičky. V skutočnosti sa trpezlivo, nenápadne a s pozoruhodnou zdatnosťou dopracujú k svojmu cieľu. Majú neuveriteľnú pamäť a dokážu upútať svojím prejavom.
Nositeľky tohto mena sú iba málo ovplyvniteľné. Ak si niečo vezmú do hlavy, je ťažké nahovoriť ich na zmenu, lebo všetko vidia iba zo svojho uhla pohľadu. Myslíme si o nich, že sú chladné, ale sú len uzavreté. Priateľov si dôkladne vyberajú a svoje miesto v rodine nehľadajú ľahko. Úlohou rodičov je naučiť malé individualistky Tatianky, aby boli v prejavovaní citov otvorenejšie.
Ich naoko pevné zdravie je v skutočnosti dosť kolísavé. Povaha týchto žien celkove dobre zodpovedá tajuplnosti čučoriedky, ich rastlinnému totemu.
