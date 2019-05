Tehelné pole ponúklo vydarenú koncertnú premiéru so skupinou Elán

Kapela ponúkla hity, ktoré nestarnú, napriek tomu, že mnohé z nich majú už tridsať a viac rokov.

Bratislava 30. mája (TASR) – Štadión na bratislavskom Tehelnom poli ešte dýcha novotou, 3. marca ho v premiére vyskúšali pri zaplnených tribúnach futbalisti Slovana Bratislava v súboji proti Spartaku Trnava. V stredu večer (29. 5.) absolvoval nový národný futbalový stánok aj premiéru kultúrneho podujatia. A kto iný než legendárna skupina Elán otvárala jeho koncertnú podobu.



"Na starom štadióne sme hrali a už dávnejšie sme sľúbili, že odohráme koncert aj na novom štadióne. A sľub chceme dodržať," povedal pred koncertom Jožo Ráž.



Kapela ponúkla hity, ktoré nestarnú, napriek tomu, že mnohé z nich majú už tridsať a viac rokov. Hneď pri prvom Od Tatier k Dunaju sa pridali hlasivky fanúšikov. Už desiatky rokov sa Jožo Ráž divákov pýta – viete spievať? A opýtal sa to aj v stredu večer. Odpoveďou mu bolo zborové áno a nasledovala Vymyslená, ďalšími potom boli Ulica, Zlodej slnečníc, Fero, Zaľúbil sa chlapec, Tanečnice z Lúčnice, Bosorka, Čo je? Čo je? Čo chceš?, Kráľovná bielych tenisiek, Dresy, Kaskadér, Voda, čo ma drží nad vodou, Smrtka na pražskom orloji. Tri pesničky dostali diváci ako prídavok, boli nimi Tuláci v podchodoch, Čaba neblázni a Nie sme zlí.



Najstaršou skladbou v playliste bola Kaskadér - vyšla v októbri 1981 na debutovom albume Ôsmy svetadiel, takže má skoro 38 rokov. Iba o rok mladšie sú Ulica, Zlodej slnečníc, Vymyslená a Nie sme zlí, ktorou koncert ukončili, všetky sú z druhého albumu Nie sme zlí. Ten vyšiel v októbri 1982. Najmladšou z nich bola Voda, čo ma drží nad vodou. Je z filmu Fontána pre Zuzanu 3 režiséra Dušana Rapoša, ktorý mal premiéru v roku 1999.



Elán oslávil minulý rok päťdesiatku, tento rok oslávia okrúhle jubileá autori a spoluautori elánskych hitov, textári Boris Filan (*30. júna 1949) a Ľuboš Zeman (*2. júna 1949) vstúpia tento rok do radov sedemdesiatnikov. Vašo Patejdl (*10. októbra 1954) a Jožo Ráž (*24. októbra 1954) budú mať 65.



"Bol to posledný koncert skupiny, ak áno, kto zaplní uvoľnené miesto po tejto legende?," zaznelo z viacerých úst odchádzajúcich fanúšikov. K pohode koncertu, ktorý mal názov Elán a hostia, prispeli aj predskokani Čarovné ostrohy a Majk Spirit. Dokonca aj počasie vydržalo a pršať začalo až pri poslednej skladbe večera Nie sme zlí.



Elán je najúspešnejšou československou a dnes slovenskou rockovou skupinou. Na scéne je od roku 1968, 22. apríla 1970 mali prvé verejné vystúpenie. Úspešnú éru odštartovali v októbri 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Všetky ich LP platne v 80. rokoch sa predávali v stotisícových nákladoch. Štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987 získali československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhrali slovenského zlatého Slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch zlatých Slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. Na ich koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 80.000 divákov. V newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007. Na svojom konte majú 14 štúdiových albumov. V novembri 2014 vydali štrnástu štúdiovku s názvom Živých nás nedostanú. V septembri 2016 vyšla remastrovaná 2CD verzia albumu Živých nás nedostanú.