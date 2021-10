Tekvica ako ju (možno) nepoznáte

Bratislava 22. októbra (OTS) - Predpokladá sa, že k jej domestifikácii z divých druhov tekvíc došlo v Mexiku už pred vyše 10 000 rokmi. Do sveta sa dostala z Ameriky a dnes sa vo veľkom pestuje aj v našich končinách. Ako potravina, ako nástroj zábavy aj ako symbol jesene.Ak by sme vám položili otázku, aké tekvice poznáte, medzi odpoveďami by pravdepodobne nechýbala tekvica obyčajná, tekvica Hokkaido, maslová tekvica či tekvica obrovská. Vedeli ste však, že napríklad aj patizón patrí medzi tekvice?Pomenovanie získala tekvica z gréckeho slova „pepon“, čo by sa voľne dalo preložiť ako veľký melón. Keď si však predstavíme tú našu obyčajnú tekvicu, podobá sa skôr na uhorku ako na melón, však? Nech už je pôvod jej názvu akýkoľvek, faktom je, že ako potravina neteší len naše chuťové poháriky, ale aj naše zdravie. Až 90 % jej objemu pripadá na vodu, vďaka čomu má nízku energickú hodnotu. Vyznačuje sa tiež nízkym obsahom tukov a cukrov, čo ju priam predurčuje do redukčných diét. Naopak, 100 gramov tekvice dokáže zabezpečiť až takmer 30 % dennej potreby betakaroténu. Obsahuje tiež vitamíny a antioxidanty eliminujúce voľné radikály, pomáha bojovať proti vysokému krvnému tlaku, cholesterolu aj obezite, má priaznivý vplyv na zrak aj na srdce.Veľkou výhodou tekvíc je, že sa relatívne ľahko krížia a tak je dnes známych viac než jej 800 rôznych druhov. Kým z tekvice obrovskej majú radosť najmä naše deti počas jesenného vyrezávania, väčšina ostatných druhov je súčasťou našich jedálničkov. Receptov na prípravu tekvice je neúrekom a ako huby po daždi pribúdajú každoročne nové. Aj to je jasný znak toho, že tekvice sú stále populárnejšie. Nech zdvihne ruku ten, kto ešte v živote nejedol napríklad tekvicový prívarok alebo kto ešte nevyskúšal lahodnú krémovú tekvicovú polievku Ak by sme mali zadefinovať najpopulárnejšie druhy tekvíc u nás, na samom vrchole by nepochybne bola tekvica obyčajná a posledné roky aj tekvica Hokkaido. Uhádnuť jej pôvod nie je náročné, pomenovaná je podľa japonského ostrova rovnakého mena. Vyznačuje sa sladkou chuťou, má nezameniteľnú farbu dužiny a recepty z tekvice Hokkaido majú svoje pevné miesto v modernej gastronómii. Okrem polievok sa výborne hodí aj na prípravu omáčok a dezertov.Poznáte tekvicu veľkoplodú? Za ňu by pravdepodobne väčšina z nás považovala tekvice, ktoré používame na vyrezávanie počas jesene či na Halloween. Pravdou však je, že tekvica veľkoplodá sa u nás vyskytuje len zriedka, nakoľko bežne dosahuje váhu niekoľkých stoviek kilogramov. Tipli by ste si, že doteraz najťažšia tekvica zapísaná v Guinessovej knihe rekordov vážila viac než 1 190 kilogramov? Niečo nepredstaviteľné, však? Takýto kúsok sa podarilo pred piatimi rokmi vypestovať Belgičanovi Mathiasovi Willemijnsovi.Naše príbytky, záhrady či školské dvory počas jesene zdobia skôr príbuzné druhy tekvice veľkoplodej. Na vyrezávanie sa hodia odrody Yellowboys, Yellowgirls, Baby Boo či Jack Be Little, ale aj už spomínaná tekvica Hokkaido.Spôsobov, ako pripraviť tekvicu je skutočne mnoho. Na záver by sme vám radi dali tip na jeden, ktorý oceníte vy a hanbu si vďaka nemu určite neurobíte ani pred hosťami. Pečená tekvica má viacero variácií receptov. Pečená tekvica s bylinkami môže byť ako hlavné jedlo aj ako „niečo na hryzkanie“ k vínku či večernému filmu. Milovníci mäska si prídu na svoje, ak pripravíte pečenú tekvicu s hovädzím steakom Viac receptov s tekvicou nájdete na https://kuchynalidla.sk/ a čerstvú ponuku ovocia a zeleniny na https://www.lidl.sk/ Dobrú chuť!