Téma Medzinárodného dňa čistého ovzdušia apeluje na silnú spoluprácu

New York/Nairobi/Bratislava 7. septembra (TASR) - Po štvrtýkrát si tento rok svet pripomenie Medzinárodný deň čistého ovzdušia pre modrú oblohu (International Day of Clean Air for blue skies), ktorý pripadá na 7. septembra.



Tento deň vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 19. decembra 2019 s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu pri zlepšovaní kvality ovzdušia a znižovaní jeho znečistenia. Príslušnú rezolúciu prijalo VZ OSN bez hlasovania, čo naznačuje, že všetky krajiny uznávajú dôležitosť tejto témy, sú v tejto otázke jednotné a neexistujú žiadne zjavné rozpory.



Cieľom Medzinárodného dňa čistého ovzdušia pre modrú oblohu je zvýšiť povedomie o význame čistého ovzdušia pre zdravie, ekonomiku a životné prostredie, ako aj poukázať na úzku súvislosť kvality ovzdušia s ďalšími environmentálnymi i rozvojovými výzvami, ako je napríklad zmena klímy, a v nie neposlednom rade je to podpora riešení, ktoré zlepšujú kvalitu ovzdušia.



Práve znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že až 99 percent svetovej populácie dýcha znečistený vzduch, ktorý má na svedomí viac ako šesť a pol milióna predčasných úmrtí ročne.



Téma tohtoročného, štvrtého ročníka Medzinárodného dňa čistého ovzdušia pre modrú oblohu znie "Spoločne za čistý vzduch".



"Zdôrazňuje naliehavú potrebu silnejších partnerstiev, zvýšených investícií a spoločnej zodpovednosti za prekonanie znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia vo vnútri aj vonku priamo ovplyvňuje zdravie ľudí a ekosystémov. Všetci zdieľame a dýchame rovnaký vzduch, preto sme všetci zodpovední za ochranu našej atmosféry a zabezpečenie zdravého vzduchu pre každého," zdôrazňuje sa na stránke Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).



Aj Slovensko patrí k štátom, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia. Práve preto sa Ministerstvo životného prostredia SR usiluje tento stav zlepšiť aj sprísnením legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.



Národná rada SR prijala 17. februára 2023 Zákon o ochrane ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2023. Legislatíva sleduje tri hlavné ciele: znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia a znižovanie množstva emisií priamo v zdroji. Zákon umocňuje právomoci štátu, okresných úradov aj samospráv, zavádza reguláciu spaľovania druhotných tuhých palív a posilňuje možnosti vykonania dôslednej kontroly znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií zo strany štátu.



Ministerstvo životného prostredia zároveň aktuálne pripravuje Stratégiu ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023.