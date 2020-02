Tempos rozpráva o Rytmusovi i slovenských rapových dejinách

Bratislava 27. februára (TASR) - Do slovenskej kinodistribúcie vstúpil vo štvrtok hudobný dokumentárny film Tempos. Tridsať rokov svojho pôsobenia na hudobnej scéne v ňom rekapituluje najznámejší slovenský raper Patrik "Rytmus" Vrbovský. Film, ktorý prináša prehľad hip-hopových dejín a rôzne zákulisné príbehy zo života vrátane doteraz nezverejnených záberov, vznikol v produkcii spoločnosti Red Bull v spolupráci s videoprodukčnou spoločnosťou Toxpro.



"Produkovať tento film je pre náš tím splnený sen. Vyrastali sme na skladbách od Rytmusa. Ako štáb do filmu vkladáme veľa energie a srdce fanúšika. Veríme, že to bude aj divák cítiť," hovorí Nazarij Kľujev, jeden z troch režisérov. Ďalej dodáva, že film vo výsledku nie je len zhrnutím raperovej kariéry: "Na pozadí jeho tvorby sa snažíme vyrozprávať objektívne slovenské rapové dejiny. Divák sa môže tešiť na moderný hudobný dokumentárny film."



"Aj keď ma okolie málokedy pochopilo, tak som si vždy sebecky išiel za svojím cieľom. Boli to tri dlhé dekády kráčania proti prúdu. Jediné, čo som chcel, bolo uznanie. A rešpekt," hovorí Rytmus, ktorý je známy svojou nekompromisnosťou. Film zobrazí vývoj raperovej kariéry i osobnosti a ukáže, že jeho cesta bola miestami mimoriadne tŕnistá: "Buď stratím, alebo získam. Stred pre mňa neexistuje."



Dokument Tempos režisérov Nazarija Kľujeva, Romana Kelemena a Maxima Kľujeva prináša do kín Continental film od 27. februára.