Teodor je spoločenský a sebaistý, miluje večierky

Bratislava 9. novembra (TASR) - Mužské meno Teodor má grécky pôvod a v preklade znamená "Boží dar, Bohom darovaný". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame málokedy a oslovujeme ich Teo, Tedy, Tody.
Teodorovia, ktorí majú meniny 9. novembra, majú intenzívny a veľmi bohatý život. Skutočne dobre robia iba to, čo majú radi. To, čo im "nesadne", od seba odsúvajú.
Často sa vyhýbajú školským laviciam. Ak sa im znepáči nejaký profesor, pustia sa s ním do "boja". Sú citliví, nemajú radi samotu. Milujú večierky a pikniky. Týmto spoločenským a sebaistým mužom praje šťastie, všetko podstatné im zázračne vychádza.
Teovia sú vitálni a odolní, no potrebujú dostatok spánku. Ich slabou zdravotnou stránkou sú zuby.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastné farby sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, prvosienka a rozmarín, ochranné kamene diamant, ametyst a jaspis.
