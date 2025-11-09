Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Magazín

Teodor je spoločenský a sebaistý, miluje večierky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Často sa vyhýbajú školským laviciam. Ak sa im znepáči nejaký profesor, pustia sa s ním do "boja".

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. novembra (TASR) - Mužské meno Teodor má grécky pôvod a v preklade znamená "Boží dar, Bohom darovaný". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame málokedy a oslovujeme ich Teo, Tedy, Tody.

Teodorovia, ktorí majú meniny 9. novembra, majú intenzívny a veľmi bohatý život. Skutočne dobre robia iba to, čo majú radi. To, čo im "nesadne", od seba odsúvajú.

Často sa vyhýbajú školským laviciam. Ak sa im znepáči nejaký profesor, pustia sa s ním do "boja". Sú citliví, nemajú radi samotu. Milujú večierky a pikniky. Týmto spoločenským a sebaistým mužom praje šťastie, všetko podstatné im zázračne vychádza.

Teovia sú vitálni a odolní, no potrebujú dostatok spánku. Ich slabou zdravotnou stránkou sú zuby.

Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastné farby sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, prvosienka a rozmarín, ochranné kamene diamant, ametyst a jaspis.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka