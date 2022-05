Tereza Mašková prichádza s novým singlom Dívej se na mě

Bratislava 16. mája (TASR) - Tereza Mašková predstavuje nový singel Dívej se na mě. Novinke nechýba typická strhujúca atmosféra, vďaka ktorej si táto mladá česká speváčka postupne získava stále viac fanúšikov. Podobne ako vo svojej predošlej tvorbe, aj teraz fanúšikom pripomenie, že keď je najhoršie, silu zmeniť všetko k lepšiemu nenájdu nikde inde než sami v sebe. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Pesničku som si vypočula, zapáčila sa mi a do týždňa sme ju už nahrávali," spomína na spoluprácu Mašková. Nová skladba si k nej našla cestu nečakane a neplánovane. Len nedávno ju totiž oslovil slovenský hudobný producent Martin Kavulič (Kristína, Robo Grigorov) v tandeme s textárom Kamilom Peterajom s ponukou, že vytvorili pieseň, ktorá je ako šitá pre ňu.



"Túto skladbu by som rada venovala ženám, ktoré sa na ceste životom stratili, ale napokon znovuobjavili svoju silu a našli samy seba. Každá z nás si prešla ťažkými okamihmi, ktoré nás zrazili na kolená. Nech je to čokoľvek – či už náročný rozchod alebo trebárs odchod z práce, ktorá vás dusí. Nie ste v tom samy a chce to len čas. Nakoniec každá z nás nájde to, čo stratila, konečne sa opäť nadýchne a začne žiť. O tom je pieseň Dívej se na mě," hovorí speváčka.



"Terezka Mašková je veľký talent. Má bohatý hlasový a interpretačný register, je to zrelá profesionálka, vie sa dostať 'pod kožu' pesničky a vyťažiť z nej maximum. Dokáže sa oprieť do melódie, je presvedčivá, nenechá vás na pochybách, že verí tomu, čo spieva. Má všetky predpoklady vyrásť na 'trvalku' medzi československými speváčkami a nebyť len sezónnou hviezdou, akých tu máme more," dodáva Kamil Peteraj.



O videoklip k pesničke sa postaral slovenský režisér Dušan Krajčovič, ktorý nakrúcanie situoval do botanickej záhrady a do výtvarného ateliéru.







Klip Dívej se na mně: