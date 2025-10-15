Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
Terézia je zodpovedná

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Čo sa týka osobnosti Terézií, ich dominantnými vlastnosťami sú spoločenskosť, pevná vôľa, inteligencia a aktívnosť.

Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Krstné meno Terézia je gréckeho pôvodu s nie celkom jasným významom. V preklade znamená "pochádzajúca z ostrova Thery", alebo "záštita". Nositeľky tohto na slovenskom území menej rozšíreného mena oslovujeme Terezka, Terka, Terinka. Meniny oslavujú 15. októbra.

Čo sa týka osobnosti Terézií, ich dominantnými vlastnosťami sú spoločenskosť, pevná vôľa, inteligencia a aktívnosť. Majú vrodený zmysel pre zodpovednosť. Môžu sa uplatniť ako k zákazníkom pozorné servírky v reštaurácii, či dôkladné ošetrovateľky, ktoré sa naplno venujú pacientom. Menej sa zaoberajú samy sebou. Bývajú z nich oddané partnerky a matky.

Dobre odolávajú únave aj preťaženosti. Mali by jesť každý deň teplé jedlo a v strave si dopĺňať vápnik plus vitamíny C a E.

Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny medovka, baza, ochranné kamene ametyst, achát a perla.
.

