Teri Čikoš vydala singel Možno raz, zložila ho Jana Kirschner

Bratislava 9. októbra (TASR) - Speváčka a skladateľka Teri Čikoš sa vrátila k spolupráci so speváčkou Janou Kirschner, ktorá bola jej mentorkou v speváckej súťaži The Voice Česko Slovensko. Speváčky sa po piatich rokoch opäť spojili a predstavujú skladbu Možno raz, ktorú Jana Kirschner zložila. TASR informoval manažér Jozef Šebo.



"S Jankou sme sa zoznámili počas speváckej súťaže, kde bola mojou mentorkou. Od tej doby sme v kontakte a sem tam si s niečím pomôžeme. Ako spoluautorka textu sa podieľala aj na skladbe Pozri, čo bol môj druhý rádiový singel a ešte máme aj nejaké nedokončené spolupráce, na ktoré možno niekedy príde čas," hovorí Teri.



Speváčka vydala v októbri minulého roka debutový album Dievča. Na albume má autorské skladby Pozri, Cesta, Dilema, Upršaný deň, V tieni hviezd a spolu s mamou speváčkou Brigitou Szelidovou zložili skladbu Spievam.



"Už ako malá som snívala o tom, že raz vydám album. Nečakala som, že sa to stane tak skoro. Pracovalo na ňom veľa skvelých ľudí a urobili sme ho najlepšie, ako sme vedeli. Album je o mojich myšlienkach, pocitoch, príhodách, ale aj o tom, ako vnímam ľudí a svet okolo. V textoch rozoberáme rôzne témy, ale tou hlavnou je láska. Pri skladaní piesní a textov som sa snažila písať tak, aby sa so mnou vedeli ľudia stotožniť. Aby v skladbách vedeli nájsť kúsok svojho vlastného príbehu, a aby si so mnou vedeli na koncertoch aj zaspievať," dodala Teri.



Terézia Čikošová, umeleckým menom Teri Čikoš, vyštudovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave, aktuálne študuje na VŠMU. Profesionálnu kariéru odštartovala v roku 2019 debutovým singlom Letná, ktorý jej zložila a produkovala speváčka Jana Kirschner. Jej skladby sa pravidelne umiestňujú v rebríčku najhranejších skladieb na Slovensku.







Možno raz klip: