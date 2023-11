Teri Čikoš vydáva vianočnú pieseň Spievam

Bratislava 30. novembra (TASR) - Slovenská speváčka a skladateľka Teri Čikoš má na konte ďalší úspech. Po vydaní úspešného albumu Dievča prichádza s novou vianočnou piesňou Spievam.



"Skladba Spievam vyšla aj na albume Dievča v trochu inej podobe. Pre mňa však mala vždy trochu vianočný nádych. S mojím producentom Jozefom Šebom sme sa rozhodli, že skúsim pretextovať zopár viet. Fungovalo to, a tak sme sa ju rozhodli nahrať. Je to moja prvá vianočná skladba a veľmi sa z nej teším. Skladbu som zložila s mojou mamou Brigitou Szelidovou a doma nám bude vyhrávať určite celé sviatky," uviedla pre médiá Teri Čikoš.



Debutový album speváčky Dievča ponúka dvanásť skladieb. Má na ňom autorské skladby, okrem nej autorsky prispeli Brigita Szelidová, Ľuboš Šrámek, Jana Kirschner, Juraj Kupec, Tomáš Edelsberger a Dušan Pálka. Ako hosť nahral do skladby Dievča trúbku hudobník Juraj Bartoš.



"Už ako malá som snívala o tom, že raz vydám album. Nečakala som, že sa to stane tak skoro. Pracovalo na ňom veľa skvelých ľudí a urobili sme ho najlepšie, ako sme vedeli. Album je o mojich myšlienkach, pocitoch, príhodách, ale aj o tom, ako vnímam ľudí a svet okolo. V textoch rozoberáme rôzne témy, ale tou hlavnou je láska. Pri skladaní piesní a textov som sa snažila písať tak, aby sa so mnou vedeli ľudia stotožniť, aby si so mnou vedeli na koncertoch aj zaspievať," dodáva speváčka.



Terézia Čikošová, umeleckým menom Teri Čikoš, vyštudovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave, v súčasnosti študuje na Vysokej škole múzických umení. Profesionálnu kariéru odštartovala v roku 2019 debutovým singlom Letná, ktorý jej zložila a produkovala speváčka Jana Kirschner. Jej piesne sa pravidelne umiestňujú na priečkach najhranejších skladieb.