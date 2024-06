Tesco je Výnimočný zamestnávateľ

Bratislava 26. júna (OTS) - Tesco na Slovensku vytvára tie najlepšie podmienky na prácu pre rôznorodé skupiny kolegýň a kolegov, kde sa môže rozvíjať každý bez rozdielu. Za aktivity v oblasti inklúzie znevýhodnených ľudí na trhu práce získalo Tesco prestížne ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Ocenenie Via Bona udeľuje Nadácia Pontis najzodpovednejším firmám na základe rozhodnutia nezávislej komisie odborníkov.hovorí, a dodáva:Tesco od roku 2021 každoročne zverejňuje Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie , ktorá na reálnych dátach ukazuje pestrosť a rozmanitosť svojich kolegýň a kolegov. Podľa poslednej správy v Tescu na Slovensku v roku 2023 pracovalo takmer 8 000 kolegýň a kolegov 16 národností – z nich je 6,7 % zdravotne znevýhodnených. Medziročne ich počet vzrástol o 0,5 %, čo predstavuje nové pracovné príležitosti pre desiatky kolegov a kolegýň. Tesco sa minulý rok stalo aj najväčším súkromným zamestnávateľom ľudí so špecifickými zdravotnými obmedzeniami, ako je aj Downov syndróm.V roku 2023 sa Tescu podarilo zvýšiť zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách, hypermarkety riadi o deväť percent viac manažérok. Takisto systematickými krokmi znížilo rozdiel v odmeňovaní žien a mužov za tri roky o 3,4 %.Tesco na Slovensku dlhodobo vytvára inkluzívne pracovné prostredie aj pre ľudí so sociálnym znevýhodnením. Vo svojich prevádzkach zamestnáva stovky Rómok a Rómov aj zo znevýhodnených komunít, podporuje žiačky a žiakov z rómskych komunít v rámci duálneho vzdelávania a takisto pre nich vytvára pracovné príležitosti aj možnosť kariérneho rastu.prezrádza• Reťazec na dámske toalety inštalovala v roku 2024 spustil širšiu kampaň týkajúcu sa menštruačnej chudoby a zabezpečil dlhodobé zníženie cien produktov dámskej hygieny vlastnej značky.• V roku 2023 vzniklaambasádorov a ambasádoriek, ktorí budujú podpornú komunitu, a následne Nadácia Tesco podporila vznik LQBTQ+ centra na Slovensku.• Myslí aj na, kde okrem iného garantuje neprepustenie dva roky pred nástupom do dôchodku.ponúka príležitosti, ako sú absolventské programy, stáže a duálne vzdelávanie, kde sa výrazne sústreďuje na podporu rómskej komunity mladých.• Prináša lokálne riešenia podľa potrieb spoločnosti, ako je, kde zabezpečuje psychologickú, právnu a finančnú podporu obetiam.• Verí v partnerstvá a spoluprácu medzi súkromným a neziskovým sektorom, v roku 2023 malo Tesco takmerzameraných na diverzitu, inklúziu a rovnosť a pokračuje aj naďalej.je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom 24. ročníku získali firmy ocenenie v 7 kategóriách. O víťazoch rozhodli odborné nezávislé komisie, pričom vyberali spomedzi 44 prihlásených nominácií. Mená víťazov boli zverejnené na slávnostnom galavečere 25. júna 2024. Nezávislá komisia Via Bona už ocenila aktivity Tesca v oblasti zodpovedného podnikania aj v minulosti – v roku 2017 a 2020.Tento rok sa Tesco opäť umiestnilo aj medzi trojicou najlepších zamestnávateľov v prestížnej nezávislej anketev kategórii Obchod a služby. Tesco získalo 2. miesto a už štvrtýkrát po sebe tak reťazec potvrdil, že mu záleží na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov, a rovnako to vníma aj široká verejnosť.