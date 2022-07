The Legits Blast štartuje štvordňovým kempom pre mladých

Banská Bystrica 21. júla (OTS) - V Banskej Bystrici sa už o pár dní začne 13. ročník medzinárodného festivalu. Tanečná eufória sa spustí projektom Youth is The Future (Mladí sú budúcnosť), ktorý bude mať tento rok novú podobu a viacero kreatívnych blokov s uznávanými tanečníkmi a hudobnými profesionálmi.Prvou aktivitou, ktorá otvorí svetovo uznávaný festival, je projekt Youth is the Future. Kým v minulosti fungoval vo forme workshopov, tento rok bude mať formát štvordňového kempu (1.- 4. 8.). ,,Sme radi, že vďaka tomuto projektu sa nám darí už siedmy rok vzdelávať a podporovať tanečníkov na miestnej i medzinárodnej úrovni a že vidíme ich progres, za ktorým stojí práve cezhraničné zdieľanie nadobudnutých poznatkov,” približuje ciele Miro Križan, jeden z organizátorov festivalu.Projekt Youth is the Future tiež umocňuje vzťahy jeho účastníkov a partnerov predovšetkým z krajín Vyšehradskej štvorky. Tí sa vo svojich komunitách usilujú o vytvorenie priaznivých podmienok pre podporu nádejných talentov a tanečného športu ako takého. ,dodáva na margo spolupráce organizátor.Základňou akcie bude Robotnícky dom. ,,hovorí Miro Križan.Okrem tanečných lekcií sú pre účastníkov pripravené aj graffiti a hudobné workshopy, párty, grilovačka, premietanie filmov, hodiny jogy a strečingu. Tie budú prebiehať v tradičných stánkoch festivalu – v Urban Spote a Fonotéke. Nebudú chýbať ani diskusie na témy súvisiace s tancom, podporou a vzdelávaním mládeže. ,“ dopĺňa Križan.V rámci kempu sa uskutočnia aj ďalšie sprievodné aktivity. Napríklad pôjde o koncept Beat Battle, kedy sa od 9:00 – 13:00 v centrálnej časti Europa SC stretnú hudobní producenti. Tí si zmerajú svoje sily za mix pultami. Program bude pokračovať hudobnou diskusiou. Následne Laci Strike s bboy Freezom zo Švédska povedú tanečné workshopy pre verejnosť. Návštevníci budú môcť dobrovoľným vstupným podporiť tanečníkov z Ukrajiny.Foto: ©Martin FaragulaBrány kempu sú stále otvorené a prihlasovanie aktuálne. Registračný formulár aj zoznam všetkých lektorov nájdete na tomto linku: https://thelegitsblast.com/youth-is-the-future/ The Legits Blast vyvrcholí víkendovým programom od 5.-7. augusta. Aj tento rok bude hlavným dejiskom festivalu Ministry of Fun a areál Europa SC.Mládežnícky projekt Youth is The Future a festival The Legits Blast podporujú: Vyšehradský fond, Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu, R2N a spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica.Promo video na kemp Youth is the Future nájdete tu: https://www.instagram.com/p/CfYdQK4oOR-/