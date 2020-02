The Rolling Stones absolvujú v Severnej Amerike ďalšiu časť turné

Londýn 7. februára (TASR) - Britská rocková skupina The Rolling Stones zverejnila vo štvrtok termíny ďalšej časti svojho svetového turné No Filter, ktoré prerušovane pokračuje od roku 2017.



Ďalšia séria vystúpení privedie túto štvorčlennú formáciu na štadióny v 15 mestách Spojených štátov a Kanady. Nová časť turné sa začne 8. mája v San Diegu a skončí sa 9. júla v Atlante. Predaj vstupeniek bude spustený 14. februára, informuje magazín Rolling Stone.



"Vrátiť sa do Severnej Ameriky je vždy pôžitok. Je tam jedno z najväčších a najlepších publík na svete," uviedol vo vyhlásení frontman skupiny Mick Jagger (76). "Vlani v lete sme tam zažili nádherné chvíle a sme na to pripravení opäť," doplnil ho vo vlastnom vyhlásení gitarista Keith Richards (76).



The Rolling Stones minulý rok odohrali v Severnej Amerike 17 vystúpení, ktoré vyniesli celkovo 178 miliónov dolárov. Táto časť turné sa mala pôvodne začať v apríli, ale skupina ju musela odložiť o dva mesiace pre Jaggerovu operáciu srdca.



Ak sa bude skupina, ktorú dopĺňajú gitarista Ronnie Wood (72) a bubeník Charlie Watts (78), pridržiavať hudobnej dramaturgie z ostatných rokov, fanúšikovia môžu očakávať zmes masívnych hitov ako "Brown Sugar", "Start Me Up" či "Sympathy For The Devil" v kombinácii s menej frekventovanými skladbami ako "Dead Flowers" alebo "Monkey Man". Britskí rockeri vlani po prvý raz od roku 1990 siahli po piesni "Harlem Shuffle" a po prvýkrát od roku 1969 po skladbe "Mercy, Mercy".