The Rolling Stones ohlásili európske turné k 60. výročiu svojho vzniku

Londýn 17. marca (TASR) - Britská rocková skupina The Rolling Stones ohlásila termíny svojho európskeho turné, ktoré sa uskutoční v lete pri príležitosti 60. výročia jej vzniku. Informujú o tom spravodajské stanice Sky News a BBC.



Turné bude pozostávať zo 14 vystúpení v desiatich krajinách. Ide o prvú sériu koncertov tejto londýnskej formácie od úmrtia jej dlhoročného bubeníka Charlieho Wattsa, ktorý zomrel vlani v auguste ako 80-ročný.



Súčasní členovia skupiny - Mick Jagger (78), Keith Richards (78) a Ronnie Wood (74) - si prizvali bubeníka Stevea Jordana (65), ktorý s The Rolling Stones odohral niekoľko vystúpení aj minulý rok, keď Watts už nebol zo zdravotných dôvodov schopný ďalej hrať naživo.



Steve Jordan spolupracuje s Richardsom od druhej polovice 80. rokov. Účinkoval aj na albumoch B.B. Kinga, Brucea Springsteena, Cata Stevensa, Erica Claptona, Boba Dylana, Sheryl Crowovej, Roda Stewarta či Billyho Joela.



The Rolling Stones "externe" spolupracujú aj na poste basgitaristu; v januári 1993 opustil skupinu jej zakladajúci člen Bill Wyman (85). Jeho miesto zaujal Darryl Jones (61).



Jubilejné turné skupiny sa nazýva jednoducho "Sixty" (Šesťdesiat) a bude ho sprevádzať nová pódiová inscenácia a produkcia. Avizované koncerty sú súčasťou jej svetového turné "No Filter", ktoré sa začalo v septembri 2017.



Kapela si okrem turné pripomína svoje okrúhle výročie aj novým logom ikonického "vyplazeného" jazyka, ktoré pôvodne vytvoril britský dizajnér John Pasche v roku 1970. Ďalší britský dizajnér Mark Norton aktualizoval toto logo a klasickú červenú nahradil dúhovou farbou.



Európske turné bude trvať od 1. júna do 31. júla 2022. Zahŕňať bude tieto destinácie: Madrid, Mníchov, Liverpool, Amsterdam, Bern, Miláno, Londýn (dve vystúpenia), Brusel, Viedeň, Lyon, Paríž, Gelsenkirchen a Štokholm.